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عقدت السفارة المصرية في ولينجتون بالتعاون مع المعهد النيوزيلندي للشئون الدولية حوار مائدة مستديرة حول آخر تطورات جهود التنمية في مصر .

واستعرضت السفيرة دينا الصيحي سفيرة مصر لدي نيوزيلندا أبرز المبادرات الوطنية مثل حياة كريمة، و100 مليون صحة، والقضاء على العشوائيات، وغيرها من المبادرات الوطنية التي تعكس تضافر جهود مؤسسات المصرية لتحسين حياة المواطن وتوفير سُبل العيش الكريم له، كما تناولت التطور الذي تشهده قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والبنية التحتيه في مصر، وتطرقت أيضًا إلى أهم المشروعات القومية لا سيما العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الجديدة.

وتضمنت الفعالية كذلك تناول مُجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن علاقات مصر بدول الجوار، ومستجدات قضية سد النهضة، بالإضافة إلى استعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري وتعريف الحضور بمقاصد مصر السياحية الجديدة وعلى رأسها المتحف المصرى الكبير.