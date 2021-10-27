أخبار عاجلة

قبل مباراة شاختار .. هل أصبح سانتياجو برنابيو «نحس» ريال مدريد ؟ -
وزير خارجية لبنان: بيروت لم ولن يكون معبرا للإساءة إلى أي دولة -
بعد طلب الدعاء لوالدتها.. نورهان: «مع ماما في المستشفى ومش هقدر أتكلم» -
يستعرض نماذج حية من الأعمال.. بدء بث الحلقات المسجلة لـ«شاعر المليون» بموسمه الـ10 -
إصدارات جديدة في «المهرجان المسرحي لشباب الجنوب» -
مسؤول أمريكي : إيران احتجزت ناقلة في بحر عمان ودور القوات الأمريكية اقتصر على المتابعة -
بالأسماء.. قطع المياه عن 14 منطقة في القاهرة الجمعة المقبل -
في 7 نقاط.. مُلخص تحقيقات النيابة العامة بشأن حادث سفاح الإسماعيلية -
ريال مدريد اليوم مباشر في دوري أبطال أوروبا -
ريال مدريد اليوم مباشر HD ضد شاختار في دوري أبطال أوروبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

السفارة المصرية في نيوزلندا تعقد مائدة مستديرة حول تطورات جهود التنمية في

Print
السفارة المصرية في نيوزلندا تعقد مائدة مستديرة حول تطورات جهود التنمية في مصر السفارة المصرية في نيوزلندا تعقد مائدة مستديرة حول تطورات جهود التنمية في

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت السفارة المصرية في ولينجتون بالتعاون مع المعهد النيوزيلندي للشئون الدولية حوار مائدة مستديرة حول آخر تطورات جهود التنمية في .

واستعرضت السفيرة دينا الصيحي سفيرة مصر لدي نيوزيلندا أبرز المبادرات الوطنية مثل حياة كريمة، و100 مليون صحة، والقضاء على العشوائيات، وغيرها من المبادرات الوطنية التي تعكس تضافر جهود مؤسسات المصرية لتحسين حياة المواطن وتوفير سُبل العيش الكريم له، كما تناولت التطور الذي تشهده قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والبنية التحتيه في مصر، وتطرقت أيضًا إلى أهم المشروعات القومية لا سيما العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الجديدة.

وتضمنت الفعالية كذلك تناول مُجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن علاقات مصر بدول الجوار، ومستجدات قضية سد النهضة، بالإضافة إلى استعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري وتعريف الحضور بمقاصد مصر السياحية الجديدة وعلى رأسها المتحف المصرى الكبير.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مباراة ليفربول اليوم بتوقيت مصر

مباراة ليفربول اليوم بتوقيت مصر

محافظ مطروح يقدم الشكر لصندوق «تحيا مصر» لتعاونه المثمر

محافظ مطروح يقدم الشكر لصندوق «تحيا مصر» لتعاونه المثمر

سفير مصر في باريس يلتقى مع الطلاب المصريين المبعوثين لفرنسا

سفير مصر في باريس يلتقى مع الطلاب المصريين المبعوثين لفرنسا

ممثل «الفاو» في مصر: تريليون و100 مليار دولار قيمة إهدار الغذاء عالميًا

ممثل «الفاو» في مصر: تريليون و100 مليار دولار قيمة إهدار الغذاء عالميًا