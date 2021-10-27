دخول المحاكم بشهادة «PCR».. «العدل» لـ«المحامين»: تلقي لقاح كورونا شرطا أساسيا

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«سوف يتم منع غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول المحاكم خلال شهر من الآن».. قالها المستشار عمر مروان، وزير العدل، منتصف أكتوبر الجاري، خلال افتتاحه مبنى محكمة طوخ بعد تطويره، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بدخول أي شخص إلى المحاكم إلا بشهادة تطعيم لقاح كورونا هي الشهادة التي يحصل عليها المواطن من الصحة وتثبت تلاقيه لقاح فيروس كورونا المستجد، أو من خلال شهادة bcr، وهي الشهادة التي تثبت إصابة الشخص بفيروس كورونا من عدمه.

ولم يمض نحو أسبوعين على تصريحات «مروان»، حتى أعلن رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، تلقيه خطابًا من المستشار محمد شوقي فتحي، مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، يتضمن دعوة النقيب العام بإخطار المحامين بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا، حفاظًا على أرواحهم وصحتهم ومراعاة للمصلحة العامة للدولة.

كما تضمن الخطاب، دعوة المحامين للتعاون لتطبيق قرار مجلس الوزراء المتضمن حظر دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا المصالح الحكومية، وضرورة التعاون مع العاملين المختصين بالمحاكم بتقديم ما يثبت تلقي اللقاح أو تحليل سلبي PCR لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام، اعتبارًا من الأول من ديسمبر.

وكشفت قرارات مجلس الوزراء، أنه تقرر بشكل نهائي، تطبيق حظر دخول العاملين بالمنشآت الحكومية دون لقاح، بدءً من 15 نوفمبر المقبل، وسيكون على الموظف تقديم تحليل PCR بالنتيجة السلبية، كل 3 أيام، للسماح له لدخول مقر عمله.