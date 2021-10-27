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«مشاجرة بنات».. الداخلية تكشف ملابسات خناقة أمام إحدى المدارس في القليوبية

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«مشاجرة بنات».. الداخلية تكشف ملابسات فيديو خناقة أمام إحدى المدارس في القليوبية «مشاجرة بنات».. الداخلية تكشف ملابسات خناقة أمام إحدى المدارس في القليوبية

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كشف وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع على موقع «فيس بوك» لمشاجرة أمام إحدى المدارس في القليوبية

قالت الوزارة في بيان اليوم الاربعاء: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع»فيس بوك«لمشاجرة أمام إحدى المدارس الإعدادية بدائرة مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية»
وأضافت: «بالفحص تبين أنه عقب إنتهاء اليوم الدراسى وخروج الطلاب من المدرسة ،وقيام طالبَين بالمزاح ودفع أحدهما للآخر نحو دراجة نارية مارة أمام المدرسة مما أدى إلى قيام قائدها بنهرهما والتعدى عليهما بالسب والشتم، على أثر ذلك قام عدد من أصدقائهما وذويهما المتواجدين بالمكان بمناصرتهما وتعدى كلٍ من الطرفين على بعضهم البعض بالضرب على النحو الوارد بمقطع الفيديو،ولم يتم تحرير أي محضر بالواقعة من كلا الطرفين».

وتابعت: «تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من تحديد هوية الطالبَين وذويهما وأصدقائهما الظاهرين بمقطع الفيديو، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو الوارد بالفحص، وقرروا بعدم علمهم بهوية قائد الدراجة النارية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، جارى تكثيف الجهود لتحديد وضبط قائد الدراجة النارية»

المصرى اليوم

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