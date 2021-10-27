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البنك الدولي يعلق مساعداته للسودان

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البنك الدولي يعلق مساعداته للسودان البنك الدولي يعلق مساعداته للسودان
أوقف البتّ في أي عملية جديدة

البنك الدولي يعلق مساعداته للسودان

أعلن البنك الدولي، اليوم "الأربعاء"، تعليق مساعدته للسودان؛ رفضًا للانقلاب العسكري للجيش والإجراءات التي اتخذها ومنها حل ومجلس السيادة.

وأوضح رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، في بيان، أن مجموعة البنك الدولي علّقت منذ الاثنين صرف أموال كافة عملياتها في السودان وتوقفت عن البتّ بأي عملية جديدة.

وأضاف أن البنك الدولي يراقب ويقيم الوضع عن كثب؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

ويأتي تعليق البنك الدولي للمساعدات بعد تجميد الولايات المتحدة الأميركية قبل أيام، لمساعدات تقدمها للخرطوم بقيمة 700 مليون دولار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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