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مصرع عامل وإصابة آخر انهارت عليهما الأتربة خلال أعمال حفر «صرف صحي» بسوهاج

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مصرع عامل وإصابة آخر انهارت عليهما الأتربة خلال أعمال حفر «صرف صحي» بسوهاج مصرع عامل وإصابة آخر انهارت عليهما الأتربة خلال أعمال حفر «صرف صحي» بسوهاج

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لقى اليوم عامل مصرعه، وأصيب آخر إثر انهيار أتربة عليهما أثناء قيامهما بالحفر لتوصيل مواسير للصرف الصحى بدائرة مركز ساقلتة في شرق المحافظة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مركز شرطة ساقلتة، بورود بلاغ من المستشفي المركزي، بوصول كل من: محمد أحمد «16 سنة – عامل» ويقيم بدائرة مركز جهينة مصاباً بكسر في عظام الجمجمة ونزيف بالمخ وتوفي أثناء أجراء الإسعافات الأوليه له، ومحمود. م. ع «17 سنة- عامل» ويقيم بذات الناحيه مصاباً بكدمات بالكتف الأيسر والقدم اليمني، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وضباط المباحث، وتبين من المعاينة والفحص، وأقوال والد المتوفي المدعو أحمد. م. ع «47 سنة – سائق»، أنه أثناء قيام المتوفـي بالعمل بصحبة المصاب الثاني بالحفر لتوصيل مواسير الصرف الصحي بدائرة المركز، انهارت عليهما كميه من الأتربة، مما نتج عنه مصرع الأول وإصابة الثاني، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

المصرى اليوم

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