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عادل فتحي يشيد بلاعبي المقاولون .. ويطالب بمواصلة الانتصارات أمام انبي

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عادل فتحي يشيد بلاعبي المقاولون .. ويطالب بمواصلة الانتصارات أمام انبي عادل فتحي يشيد بلاعبي المقاولون .. ويطالب بمواصلة الانتصارات أمام انبي

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سادت حالة من الفرحة والارتياح داخل نادي المقاولون العرب بعد الفوز الأول الذي حققه الفريق الكروي الأول على نظيره ايسترن كومباني بهدف نظيف احرزه مهاجم الفريق الجديد النيجيري جون أوكلي.

وأبدي المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة رضاه عن الفوز، مؤكدا ان اقتناص اول ثلاث نقاط في ضربة البداية عامل مهم للغاية لإكساب اللاعبين الثقة خصوصا بعد موسم ماض شاق وصعب تحمل فيه الفريق صعوبات كثيرة .

وراهن فتحي، على استعادة ذئاب الجبل لبريقه هذا الموسم وتخطي كبوة الموسم الماضي التي عاني فيها الفريق من سوء حظ غريب وعدم توفيق في العديد من المباريات، وطالب المشرف العام على الكرة جميع اطراف المنظومة بالتكاتف والتعاون من أجل انجاح الموسم الجاري الذي يعد استثنائيا في كل ظروفه .

وشدد فتحي على ان الفريق طوي صفحة ايسترن كومباني ويستعد بقوة للمباراة المقبلة مطالبا اللاعبين بضرورة استمرار الصحوة والانتصارات خصوصا وانا سنواجهة منافس عنير بحجم انبي الذي تعثر امس الاول أمام الزماك .

المصرى اليوم

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