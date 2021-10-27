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أعلنت شركة مصر للطيران تجهيز طائرة بديلة لمصرللطيران للاقلاع إلى موسكو بعد التأكد من سلبية التهديد .

صرح مصدر مسؤول بشركة مصرللطيران اليوم الاربعاء: أنه عقب هبوط طائرة مصرللطيران رحلة رقم 729 MS، من طراز A220-300 تم التأكد من سلبية التهديد عقب مراجعة الإجراءات الأمنية، وتم استقبال الركاب والتعامل مع الموقف من قبل فريق Sat Team وكافة الجهات المعنية لحين الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بتجهيز واقلاع طائرة بديلة من مطار القاهرة إلى مطار موسكو

أكد مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران أنه تمت عودة رحلة الشركة رقم MS729 من طراز A220-300، المتجهة إلى موسكو، بسبب وجود رسالة تهديد مكتوبة من مجهول على أحد مقاعد الطائرة.

عودة طائرة لمطار القاهرة بعد إقلاعها بسبب رسالة تهديد

وأشار المصدر إلى أنه تمت عودة الرحلة بعد إقلاعها من مطار القاهرة بحوالي 22 دقيقة، وتم وصول الركاب بسلام إلى أرض مطار القاهرة، لافتا إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة.