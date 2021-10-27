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وزير الرياضة: مبادرة الاستثمار سبيلنا للتطوير.. ومصر حققت طفرة غير مسبوقة

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وزير الرياضة: مبادرة الاستثمار سبيلنا للتطوير.. ومصر حققت طفرة غير مسبوقة وزير الرياضة: مبادرة الاستثمار سبيلنا للتطوير.. ومصر حققت طفرة غير مسبوقة

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شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العربي في فعاليات «مبادرة مستقبل الاستثمار» التي تقام في الرياض تحت عنوان الاستثمار في الإنسانية المقام بمركز الملك عبدالعزيز الدولى للمؤتمرات بالمملكة العربية خلال الفترة 26-28 أكتوبر الجاري، بحضور لفيف من الوزراء والمسئولين وعدد من المدراء التنفيذيين والمستثمرين وصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين من مختلف دول العالم، ويشارك صندوق الاستثمارات العامة السعودي كشريك مؤسس للمبادرة.

وناقش وزير الرياضة الاستثمارات التي من شأنها أن تحقق أكبر منفعة للبشرية، حيث تشهد قطاعات متعددة نهضة اقتصادية في حقبة ما بعد الجائحة.

وأكد اشرف صبحي ان الاستثمار في الرياضة والشباب سبيل الوزارة للتطوير ودخول عصر جديد للاستثمار بهدف تحقيق النمو والربح والتأثير، في المستقبل المتوقع للمؤسسات المالية وخصوصا مستقبل كرة القدم وتأثير الألعاب والرياضة الإليكترونية .

واستعرض وزير الرياضة التجربة المصرية في الاستثمار الرياضي التي حققت طفرة غير مسبوقة في الأندية التابعة للوزارة ومراكز الشباب في مختلف محافظات الجمهورية فضلا عن الطفرة غير المسبوقة في البنية التحتية في الجمهورية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية راعي الرياضة والشباب.

المصرى اليوم

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