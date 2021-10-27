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ضبط 8 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار في مقابر شبين القناطر

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ضبط 8 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار في مقابر شبين القناطر ضبط 8 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار في مقابر شبين القناطر

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تمكنت الأجهزة الأمنية في القليوبية من ضبط 8 أشخاص أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة المقابر الأثرية بالتل البحرى دائرة مركز شرطة شبين القناطر وتم التحفظ عل المتهمين وضبط الأدوات المستخدمة في الحفر وضبط سيارتين، وتبين وجود حفر بعمق 3.5 متر وبقطر 1.5 متر وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر بلاغا بقيام بعض الأشخاص بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة متاخمة لمنطقة المقابر الأثرية بالتل البحرى دائرة المركز وتم إخطار اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، فانتقلت الأجهزة الأمنية وتم ضبط كل من «س. ع. ع»، 46 سنة، عامل، و«ا. ا. م»، 43 سنة، و«ع. م. س»، 42 سنة، و«ن. ع. م»، 38 سنة، و«أ. ع. م»، 50 سنة، و«ب .ع. م»، 32 سنة، سبق اتهامه بقضية مشاجرة، و«ط. ع. ع»، 53 سنة، سبق اتهامه في 3 قضايا، و«م. ع. س»، 36 سنة، سائق، أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بالمنطقة، باستخدام أدوات «مولد كهربائي، و2 موتور، وفأس»، كما تم ضبط سيارتين ملك اثنين من المتهمين.

وبالمعاينة، تبين وجود أعمال حفر بعمق 3.5 متر وبعرض 1.5 متر، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق فقررت تشكيل لجنة من منطقة آثار القليوبية للانتقال لمكان الواقعة لبيان عما إذا كانت المنطقة أثرية من عدمها وتخضع للمنطقة وإعداد تقرير بها وعرضه على النيابة.

المصرى اليوم

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