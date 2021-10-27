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أبرز المواقف اليمنية والخليجية بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني

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أبرز المواقف اليمنية والخليجية بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني أبرز المواقف اليمنية والخليجية بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني
أثارت تصريحات لوزير الإعلام اللبناني الحالي، جورج قرداحي، ردود فعل شعبية غاضبة في وبعض دول الخليج، وصدرت مواقف رسمية بشأن هذه التصريحات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

الموقف اليمني

سلم السفير اليمني لدى لبنان، عبدالله الدعيس، مذكرة احتجاج لأمين عام وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، هاني شميطلي، استهجنت فيها الخارجية اليمنية تصريحات قرداحي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ نيو).

واعتبرت الخارجية اليمنية أن التصريحات الصادرة سابقا عن وزير الإعلام اللبناني بشأن دفاع الحوثيين عن أنفسهم في وجه "عدوان خارجية" من السعودية والإمارات، تمثل خروجا عن الموقف اللبناني المدين لـطانقلاب الحوثي على الشرعية"، ودعمها لكافة قرارات الجامعة العربية والقرارات الأممية ذات الصلة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية.

وأبدت الخارجية اليمنية "استغرابها الشديد من هذه التصريحات التي تسيء للعلاقات اليمنية- اللبنانية وتتناسي جرائم المليشيات الحوثية ضد الشعب اليمني وانقلابها على الشرعية ومحاولاتها الاستيلاء على السلطة بالقوة المسلحة واستمرار رفضها لكل دعوات السلام في تحدٍ واضح لكافة القرارات الأممية"، حسب قولها.

وطالب اليمن بالحصول على توصيح من الحكومة اللبنانية بشان هذه التصريحات التي قالت إنها "لا تخدم العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين".

تصريح ميقاتي

جاء ذلك في بيان صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ذكر فيه: "دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، يعلن تمسك لبنان بروابط الأخوة مع الدول العربية الشقيقة والمحددة في شكل واضح في البيان الوزاري للحكومة التي ينطق باسمها، ويعبر عن سياستها وثوابتها رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة".

وأضاف: "وأما في شأن كلام وزير الاعلام جورج قرداحي الذي يجري تداوله، والذي يندرج ضمن مقابلة أجريت معه قبل توليه منصبه الوزاري بأسابيع عدة، فهو كلام مرفوض ولا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقا، وبخاصة في ما يتعلق بالمسألة اليمنية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب، وتحديدا الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي"، حسب قوله.

أمين عام الخارجية اللبناني

ونقلت الوكالة اليمنية تصريحات للأمين العام للخارجية اللبنانية أعرب فيها عن "انزعاجه" من هذه التصريحات وأكد أنها صدرت قبل تعيينه وزيرا للإعلام وأكد موقف لبنان الثابت الداعم للحكومة اليمنية.

ضاحي خلفان

علق نائب رئيس شرطة دبي بشكل غير مباشر على تصريحات قرداحي قائلا عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "من هو الاعلامي الناجح الذي فشل من اول تصريح سياسي؟"، ووضع خيارات شملت ثلاثة أسماء يبدو أن اثنين منها وهمية وهي "سمير عبدالحق صباحي وجورج قرداحي وأحمد عابدين الصلاحي".


الوطن السعودية

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