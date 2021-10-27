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عبدالرحمن بن مساعد يعطي جورج قرداحي 4 خيارات

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عبدالرحمن بن مساعد يعطي جورج قرداحي 4 خيارات عبدالرحمن بن مساعد يعطي جورج قرداحي 4 خيارات
رد الأمير عبدالرحمن بن مساعد على التصريحات السابقة التي أدلى بها جورج قرداحي الذي يشغل حاليا منصب وزير الإعلام بحكومة نجيب ميقاتي بلبنان، وذلك عقب الضجة الكبيرة التي أثارتها.

وقال بن مساعد في تغريدة: "جورج قرداحي صرحت بأنك لم تقصد الإساءة للسعودية والإمارات

1- هل تظننا حمقى

2- هل أنت أحمق

3- هل تصدق أنك وزير

4- هل تعتقد أنك ذكي بإمكانك الإستعانة بجمهور الضاحية أو الإتصال بصديق من التيار الحر.. بانتظار جوابك النهائي".

وكان نشطاء قد تداولوا مقطع لتصريحات قرداحي، كما هاجموه بعد تبريراته التي نشرها في عدة تغريدات، قائلين إن هذه ليست تبريرات منطقية خصوصا بمكانة شخص يتسلم حقيبة هامة كالإعلام.


الوطن السعودية

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