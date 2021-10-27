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محافظ شقراء يناقش الاستعداد لموسم الأمطار ومشاريع درء السيول

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خلال ترؤُّسه "لجنة الدفاع المدني".. وأهاب بتضافر الجهود لمواجهة كافة الظروف

محافظ شقراء يناقش الاستعداد لموسم الأمطار ومشاريع درء السيول

ترأس محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني بالمحافظة، بحضور أعضاء اللجنة الفرعية، وذلك في قاعة الاجتماعات بمقرّ المحافظة استعدادًا لموسم الأمطار.

وتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال اللجنة التي كان من أهمها خطة الاستعداد لموسم الأمطار والسيول العوائق والحلول، ومشاريع درء مخاطر السيول في المحافظة، وما تم إنجازه من تلك المشاريع، والعمل على استكمال وإنهاء المشاريع القائمة.

كما تمت مناقشة جاهزية عبارات وفتحات تصريف مياه السيول، وجاهزية الجهات المعنية لتطبيق تدابير الدفاع المدني، وآلية تشكيل فرق العمل أوقات الطوارئ، إضافة إلى تفعيل المخالفات المرورية ‏لقائدي المركبات الذين يقومون بعبور الأودية أثناء جريان السيول، وتنفيذ الجهات الحكومية لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.

وأكد محافظ شقراء رئيس اللجنة، في نهاية الاجتماع، على أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات للقيام بالمهام الموكلة لها، وتوفير جميع ما يلزم لحماية مكتسبات الوطن، والحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين في كافة الظروف.

محافظ شقراء يناقش الاستعداد لموسم الأمطار ومشاريع درء السيول

محافظ شقراء يناقش الاستعداد لموسم الأمطار ومشاريع درء السيول

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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