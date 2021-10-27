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«الإفتاء» تكشف حكم أخذ قرض بضمان وديعة في البنك

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«الإفتاء» تكشف حكم أخذ قرض بضمان وديعة في البنك «الإفتاء» تكشف حكم أخذ قرض بضمان وديعة في البنك

كشف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم أخذ قرض من البنك بضمان الوديعة، من أجل الانتفاع به واستغلاله في مشروع أو شراء شيء ما، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع فيس بوك.

قال «عثمان» خلال بث مباشر للإجابة على استفسارات المتابعين، الأربعاء، إن أخذ قرض بضمان الوديعة أمر جائز شرعًا، سواء للمشاركة به في مشروع أو للحاجة الشخصية، لافتًا إلى أنه لن يلجأ أحد إلى القروض غلا إذا وقع في أمرًا شديد.

إذا قام شخص بإيداع وديعة في البنك، وتلك الوديعة تجلب له أرباح بقيمة خمسة أو ستة آلاف جنيه في الشهر، وأخذ قرض بضمان تلك الوديعة، فكأنه يتجعل في الحصول على مجموع هذه الأرباح بضمان الوديعة الأصلية، وبالتالي يكون الأصل ضامنًا للأرباح ولا يمكن التصرف في الأصل، لذلك فهو جائز، مشيرًا إلى أن الأرباح التي تجلبها الودائع البنكية جائزة شرعًا.

المصرى اليوم

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