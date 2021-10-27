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«صحة القليوبية»: خطة للتوسع في تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

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«صحة القليوبية»: خطة للتوسع في تطعيم المواطنين بلقاح كورونا «صحة القليوبية»: خطة للتوسع في تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

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عقد الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الأربعاء، اجتماع مع مديري الإدارات الصحية، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية، لوضع خطة للتوسع في تطعيم المواطنين بلقاح المستجد (كوفيد 19).

وناقش وكيل وزارة الصحة خلال الاجتماع الإيجابيات والسلبيات أثناء تنفيذ خطة العمل اليومية لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وشدد على معالجة أي سلبيات، كما ناقش مع مديري الإدارات الخطة الموضوعة لتطعيم المواطنين بالمدن والقرى، وعمل الفرق الطبية المتحركة المتمركزة بالقري، والمخصصة لتطعيم المواطنين من عمر 18 عام فأكثر، بلقاح كورونا، بالجرعة الأولى، والجرعة الثانية، بجانب عمل الفرق الثابتة بالمراكز وتطعيم المواطنين المقيمين، والمسافرين للخارج.

وناقش وكيل وزارة الصحة بالقليوبية توزيع لقاحات كورونا على الإدارات الصحية بالمحافظة، ومنها لقاح فايزر والذي سيتم تطعيم المواطنين به من عمر 18 عام فأكثر على أن يتم تسجيل المواطنين على موقع التسجيل الإلكتروني التابع لوزارة الصحة، ويتم توجيههم لمكان التطعيم لتلقي لقاح فايزر.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغني بأن هذا يأتي ضمن خطة الدولة الوقائية، لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة القليوبية

المصرى اليوم

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