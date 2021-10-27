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تعاون علمي بين جامعة جنوب الوادي وجامعة الملك ميشيل الأول برومانيا

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تعاون علمي بين جامعة جنوب الوادي وجامعة الملك ميشيل الأول برومانيا تعاون علمي بين جامعة جنوب الوادي وجامعة الملك ميشيل الأول برومانيا

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التقى الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي ووفد جامعة الملك ميشيل الاول – تيمشورا رومانيا بحضور الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وصرح رئيس الجامعة بأن الزيارة تأتي في إطار أنشطة برنامج ايراسموس الممول من الاتحاد الأوربي تحت رعاية وزارة التعليم العالي وناقش رئيس الجامعة مع الوفد اوجه التعاون التعليمية والبحثية. واشار رئيس الجامعة ان الجامعة لديها العديد من المشروعات بالتعاون مع الاتحاد الاوربي والعديد من الشراكات في اطار التعاون الدولي لتناقل الخبرات وتبادل المعرفة ودعم منظومة البحث العلمي كما تم دعوة رئيس الجامعة ومدير وحدة مشروعات الاتحاد الاوربي لزيارة جامعة الملك ميشيل الاول خلال شهر نوفمبر المقبل وذلك لتوطيد العلاقات العلمية والثقافية مما يعود بالنفع على رفع تصنيف الجامعة دوليا.

لقاء رئيس جامعه جنوب الوادي وميشيل رومانيا

وأضاف الدكتور محمود سيد عبدالصادق مدير وحدة مشروعات الاتحاد الاوربي بالجامعة ان وفد جامعة الملك ميشيل الاول يضم لفيف من قيادات الجامعة وهم الدكتور بيت ايوان والدكتور امبيرا فلورنيل ووالدكتور اينك تيبروا وتستمر زيارة الوفد الروماني لجامعة جنوب الوادي حتى 29 أكتوبر وتستهدف الزيارة تعزيز العلاقات الثنائية بين الجامعتين في المجالات العلمية والثقافية.

المصرى اليوم

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