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نجلاء بدر ضيفة برنامج «أسرار النجوم».. غداً

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نجلاء بدر ضيفة برنامج «أسرار النجوم».. غداً نجلاء بدر ضيفة برنامج «أسرار النجوم».. غداً

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تحل الفنانة نجلاء بدر، غداً الخميس، ضيفة على برنامج «أسرار النجوم»، مع المذيعة إنجى على، في الساعة الثامنة مساء، عبر إذاعة «نجوم أف.إم»، وقناة «نجوم TV”، لتتحدث عن أعمالها الفنية الجديدة التي تحضر لها خلال الفترة المقبلة.

وترد نجلاء بدر على أزمة فستانها في مهرجان الجونة السينمائى، والهجوم الشديد التي تعرضت له، وتعلن خلال الحلقة عن الموعد النهائي لعرض فيلم المحكمة في السينمات وتكشف عن كواليس دورها فيه وأصعب المشاهد التي قامت بتصويرها في الفيلم.


يذكر أن برنامج «اسرار النجوم» يذاع من الخميس من كل أسبوع، عبر إذاعة «نجوم أف.إم»، وقناة «نجوم TV”، وتقدمه المذيعة انجى على، في الساعة الثامنة مساءً.

المصرى اليوم

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