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ضبط مصنع يلقي مواد كيميائية داخل مواسير الصرف الصحي في شبرا الخيمة (صور)

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ضبط مصنع يلقي مواد كيميائية داخل مواسير الصرف الصحي في شبرا الخيمة (صور) ضبط مصنع يلقي مواد كيميائية داخل مواسير الصرف الصحي في شبرا الخيمة (صور)

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شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة حملة مكبرة للتفتيش والرقابة على المنشآت الصناعية داخل التكتلات السكنية ومراجعة تراخيصها.

وقال اللواء خالد فوزي، رئيس حي شرق شبرا الخيمة إن الحملة استهدفت المنشآت الصناعية، وذلك للتفتيش على التراخيص من عدمها ومدى تطبيق المعايير طبقا لقانون البيئة واشتراطات الأمن الصناعي.

وأسفرت الحملة من ضبط مصنع طباعة وصباغة الجلود والأحذية يقوم بتصريف مواد الصباغة الكيميائية داخل مواسير الصرف الصحي بالمخالفة، كما تم إعطاء مهلة لمصنع لتوفيق أوضاعه يقوم بمخالفة نسب الضوضاء المنصوص عليها ومخالفًا للاشتراطات البيئية وعدم الإلتزام بالاحتياطات والتدابير بقوانين البيئة والسلامة.

وتمكنت الحملة من ضبط مستشفى خاص مخالفة للاشتراطات البيئية وعدم الإلتزام بالاحتياطات والتدابير المنصوص عليها بقوانين البيئة وعدم ملائمة غرفة التخزين للنفايات وعدم التخلص الآمن للنفايات الطبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما تم ضبط مصنع بلاستيك يدار بدون تراخيص ومخالف للاشتراطات البيئية وعدم الإلتزام بالاحتياطات والتدابير المنصوص عليها بقوانين البيئة من سجل بيئي وخطة دفاع مدني لمواجهة الحرائق وعدم الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية.

وأكد رئيس الحي أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

ضبط مصنع يقوم بإلقاء مخلفات كيماوية على الصرف الصحى

المصرى اليوم

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