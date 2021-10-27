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انفجار ميناء بيروت.. "دياب" يتحايل على خضوعه للتحقيق برفع دعوى على الدولة اللبنانية

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انفجار ميناء بيروت.. "دياب" يتحايل على خضوعه للتحقيق برفع دعوى على الدولة اللبنانية انفجار ميناء بيروت.. "دياب" يتحايل على خضوعه للتحقيق برفع دعوى على الدولة اللبنانية
تهرب من جلستَي استجواب أمام المحقّق

انفجار ميناء بيروت..

رفع رئيس الوزراء اللبناني السابق حسان دياب، دعوى على الدولة اللبنانية، اليوم "الأربعاء"، بعد يوم من إصدار قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار مذكرة إحضار بحقّه لاستجوابه.

ونقلت "رويترز" عن المحامي نزار صاغية من جماعة المفكرة القانونية، أنه يتعين على بيطار وقف مقاضاة "دياب" بمجرد إخطاره بالدعوى، وبإمكانه مقاضاة آخرين في القضية.

ووُجّهت اتهامات لـ"دياب" بسبب انفجار المرفأ في الرابع من أغسطس "آب" 2020، الذي سقط فيه أكثر من 215 قتيلًا.

ولم يحضر "دياب" جلستَي استجواب على الأقل حددهما "بيطار"، الذي امتنع تقريبًا كل كبار المسؤولين الذين سعى لاستجوابهم عن المثول أمامه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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