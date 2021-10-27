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شاهد.. مستشفيات القوات المسلحة تشارك باليوم العالمي للعلاج الوظيفي

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لتثقيف منسوبيها بأهميته ومجالاته وما يقدمه من خدمات طبية لعلاج المرضى

شاهد.. مستشفيات القوات المسلحة تشارك باليوم العالمي للعلاج الوظيفي

‬ نظمت إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف معرضاً تعريفياً لمنسوبيها والزوار عن العلاج الوظيفي وتاريخه وأهميته وخدماته ومجالاته، وجاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للعلاج الوظيفي.

ويعتبر العلاج الوظيفي هو أحد تخصصات التأهيل الطبي الذي يهتم بالعمل مع المرضى ذوي الإصابات الحركية والإدراكية والعقلية؛ ليكونوا مستقلين بذاتهم في جميع مهارات الحياة اليومية مثل "الأكل والشرب واللباس والتنقل والاستحمام، وغيرها"، ليكونوا أشخاصاً منتجين في المجتمع.

وقدّم أخصائي قسم العلاج الوظيفي نبذة تعريفية للزوار عن القسم والخدمات التي يقدمها للمرضى وكيفية تمحور الخطط العلاجية حول تأهيل كل مريض، بالإضافة إلى الطرق العلاجية التي يستخدمونها في التأهيل بتطبيق تمارين مكثفة لاستعادة قدرات المريض المفقودة، كما تم استعراض بعض الحالات التي تستوجب خدمات العلاج الوظيفي كإصابات الدماغ والحبل الشوكي والبتور وغيرها.

وأكدوا أن لكل مريض خطة علاجية مستقلة عن الآخرين؛ حيث إن برنامج التقييم المستمر لحالة المريض هو ما يحدد للفريق الطبي المهارات المكتسبة والمفقودة، وبالتالي يسهل الوصول للأهداف بخطط تكاملية ومتابعة مستمرة تحظى بتأهيل المريض؛ حتى يصبح معتمداً على نفسه في احتياجاته اليومية.

يشار إلى أنه قد تم تجهيز قسم العلاج الوظيفي بأحدث التجهيزات الطبية والعلاجية وبأفضل الكوادر المتخصصة في مجال الإصابات الرياضية والعلاج التأهيلي، وهو ما يعد نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة في مجال العلاج الطبيعي بمستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف.

شاهد.. مستشفيات القوات المسلحة تشارك باليوم العالمي للعلاج الوظيفي

شاهد.. مستشفيات القوات المسلحة تشارك باليوم العالمي للعلاج الوظيفي

شاهد.. مستشفيات القوات المسلحة تشارك باليوم العالمي للعلاج الوظيفي

شاهد.. مستشفيات القوات المسلحة تشارك باليوم العالمي للعلاج الوظيفي

شاهد.. مستشفيات القوات المسلحة تشارك باليوم العالمي للعلاج الوظيفي

شاهد.. مستشفيات القوات المسلحة تشارك باليوم العالمي للعلاج الوظيفي

شاهد.. مستشفيات القوات المسلحة تشارك باليوم العالمي للعلاج الوظيفي

شاهد.. مستشفيات القوات المسلحة تشارك باليوم العالمي للعلاج الوظيفي

شاهد.. مستشفيات القوات المسلحة تشارك باليوم العالمي للعلاج الوظيفي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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