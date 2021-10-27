قافلة شاملة متعددة التخصصات لجامعة جنوب الوادي لقرية أبو دياب غرب بمركز دشنا

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أطلقت جامعة جنوب الوادى تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة واشراف الدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة قافلة طبية وتنموية شاملة الي قرية ابو دياب غرب بمركز دشنا بمحافظة قنا وذلك في اطار مبادرة " حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، لرفع المعاناة عن محدودي الدخل والاسر الأكثر احتياجا

قافلة لجامعة جنوب الوادى بدشنا

قال رئيس الجامعة ان الجامعة تحرص على تنظيم القوافل بأنواعها البشرية، والبيطرية، والزراعية، والتوعوية لخدمة المجتمع المحلى المحيط بها، و الوصول إلى مختلف انحاء الاقليم لأداء رسالتها التنموية والخدمية وتحقيق الإستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة كما تأتي في إطار جهود قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي لخدمة مجتمع محافظة قنا وأضاف أن تنظيم هذه القوافل تعد من أهم وسائل خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتأتي تفعيلا لدور الجامعة في وصول الخدمات للأسر الاكثر احتياجاً

قافلة لجامعة جنوب الوادى بدشنا

وصرح الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن كلية الطب البشرى شاركت في تنفيذ قافلة طبية وتنموية شاملة بمجموعة متميزة من الأطباء المتخصصين في (الباطنة والرمد والعظام والنساء والتوليد والأنف والاذن والجلدية والنفسية والعصبية والأطفال)، حيث تم الكشف علي المواطنين وصرف العلاج بالمجان لجميع المرضى ‏المترددين على مقر القافلة وعددهم ( 585 ) حالة

قافلة لجامعة جنوب الوادى بدشنا

واشار نصارى الى ان القافلة البيطرية قامت بالكشف على الحيوانات والطيور في القرية من قبل أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البيطري وعمل التحصينات اللازمة للحيوانات وإعطاء الإرشادات للأهالي نحو تربية الحيوانات والمحافظة عليهم من الأمراض المختلفة وتم الكشف على عدد ( 284 ) حالة من الحيوانات المختلفة مثل الجاموس والأغنام والجمال والخيول

وأضاف نائب رئيس الجامعة ان أعمال القافلة شهدت توزيع مطبوعات التوعية بأخطار مواد الإدمان المختلفة لتوعية الشباب من سوء استخدام الأدوية ومواد الإدمان

وقامت القافلة ايضاً بتقديم عدد من الخدمات الاخرى لأهالي القرية والتي قام بها متخصصون من كليات التربية والتربية النوعية الفنية والموسيقية والزراعة والتربية الرياضية والتمريض