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المؤتمر الدولي للجامعات البحرية يواصل أعماله اليوم الثاني علي التوالي

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المؤتمر الدولي للجامعات البحرية يواصل أعماله اليوم الثاني علي التوالي المؤتمر الدولي للجامعات البحرية يواصل أعماله اليوم الثاني علي التوالي

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تواصلت اليوم الأربعاء ٢٧ اكتوبر ٢٠٢١ أعمال اليوم الثانى من فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي للجامعات البحرية لعام ٢٠٢١، والذي تستضيفه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

حضر فعاليات اليوم الثانى الدكتور جلين بلاكوود رئيس الإتحاد الدولى الجامعات البحرية الدولية، والدكتور تاكيشى ناكازاوا المدير التنفيذي للإتحاد الدولي للجامعات البحرية الدولية، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية، ولفيف من رؤساء الجامعات والممثلين الرسميين للجامعات البحرية الدولية الأعضاء بالاتحاد الدولي للجامعات البحرية «IAMU»، ونخبة من خبراء المجتمع البحري الدولي رؤساء الجامعات والممثلين الرسميين للجامعات البحرية الدولية الأعضاء بالاتحاد.

وقد بدأت فعاليات اليوم الثانى بعرض ومناقشة مشروعات التطوير الخاصة بإتحاد الجامعات البحرية الدولية والمشروعات البحثية لعام ٢٠٢١، حيث ناقش الباحثين نتائج بحوثهم خلال العام الماضي في تخصصات التقنية الحديثة لمناورات السفن ومنع التصادم،و تقنيات كفاءة استخدام بدائل الطاقة ووقود السفن، والأمن السيبرانى لمنظومة الخرائط الإلكترونية، وإدارة الطاقة نحو موانئ نظيفة، ومعايرة انبعاثات العوادم الغازية من السفن بإستخدام تحليل بيانات AIS، وتقييم المخاطر البحرية بالممرات الضيقة، وتحديات استخدام الرقمنة بصناعة النقل البحرى، وتطوير قواعد بيانات التدريب بإستخدام VRمحاكاة الواقع بالذكاء الصناعي.

المصرى اليوم

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