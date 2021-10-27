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اجتماع افتراضي بين «Layard Group» الصينية ومنطقة قناة السويس الاقتصادية

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اجتماع افتراضي بين «Layard Group» الصينية ومنطقة قناة السويس الاقتصادية اجتماع افتراضي بين «Layard Group» الصينية ومنطقة قناة السويس الاقتصادية

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ترأس السفير الدكتور محمد البدري، سفير جمهورية العربية لدى الصين، اجتماعاً افتراضياً بين layard group إحدى كبريات الشركات الصينية العاملة في مجال التكنولوجيا، وكل من رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلين عن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بمشاركة وزير مفوض أحمد زكي، رئيس مكتب التمثيل التجاري في بكين، وذلك لبحث آفاق التعاون المستقبلي بين المجموعة ومصر، واستعراض الفرص الاستثمارية التي تتلاءم مع مجال اختصاص المجموعة.

أشار السفير البدري خلال الاجتماع الافتراضي إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، وكذا الصداقة التقليدية التي تجمع شعبي البلدين، والتي ينبغي الاستفادة منها كحافز لإطلاق التعاون بين المجموعة الصينية العملاقة ومصر في أقرب وقت ممكن.

ومن جانبه، ألقى المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الضوء على هذا المشروع الحيوي، مستعرضاً أهم الحوافز والفرص الاستثمارية في المنطقة، وكذا قدرة المنطقة على القيام بدور مركزي في عملية تسويق السلع والمنتجات الأجنبية إقليميًا وعالميًا.

بدوره، رحَّبَ رئيس مجلس إدارة المجموعة الصينية بالتعاون مع الجانب المصري، وأكد أن المجموعة تعكف على دراسة فرص الاستثمار المستقبلية في السوق المصري، وذلك لما له من مميزات وقيمة مضافة لتسويق منتجات الشركة ليس فقط في مصر، ولكن أيضاً في أسواق الدول العربية والإفريقية والأوروبية.

المصرى اليوم

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