مصرع طالب في تصادم دراجة نارية على طريق ترعة الإسماعيلية بمدينة الخصوص

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لقي طالب مصرعه، إثر انقلاب دراجة نارية على طريق ترعة الإسماعيلية اتجاه مسطرد، دائرة قسم شرطة الخصوص، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة.

تلقى مأمور قسم شرطة الخصوص بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم وإنقلاب دراجة نارية بطريق ترعة الإسماعيلية اتجاه مسطرد، دائرة القسم.

تم إخطار اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، فانتقلت قوات الأمن، وبالمعاينة تبين أنه أثناء سير دراجة نارية «بدون لوحات معدنية» قيادة «ع ه إ»، 16 سنة، طالب، وأثناء محاولته تخطي أحد المطبات اختلت عجلة القيادة بيده وسقط أرضًا وارتطمت رأسه بالبدورات الموجودة على جانب الطريق، وأصيب بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي بالمخ.

وتم نقل الجثة للمستشفى، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وصرحت فيما بعد بدفن الجثة.