استمرار حبس ربة منزل 45 يومًا ساعدت نجلها على التعدي جنسيًا على فتاة قاصر بشبرا الخيمة

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قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار سامح عبدالحكم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمود خليل، وحضور محمد حسين الفاطمي، وكيل أول نيابة قليوب، وأمانة سر أشرف حسن، استمرار حبس ربة منزل 45 يومًا بتهمة خطف فتاة قاصر 14 سنة بالتحايل واستدراجها لمسكنها ومساعدة نجلها المتهم في نفس القضية بالتعدى عليها جنسيا وتصويرها بمقاطع فيديو أثناء تعدي نجلها عليها والتهديد بفضحها بنشر مقاطع الفيديو المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ترجع أوراق القضية عندما قام نجل المتهمة بإيهام المجني عليها نظرا لمرورها بضائقة مالية باستطاعة والدته تسهيل اقراضها مبالغ مالية، حيث قام على إثر ذلك باستدرجها لمسكنه بحجة مقابلة والدته وبعد صعودها للمسكن قام بتهديدها وإجبارها على تعاطي سجائر تحوي مادة الحشيش المخدر، ثم مواقعتها جنسيا تحت تأثير المخدر، وأثناء مواقعتها قامت والدته بتصوير العلاقة على الهاتف بمقاطع فيديو.

وقامت أم المتهم على إثر ذلك بتهديد المجني عليها بنشر المقاطع الجنسية إذا لم ترضخ لإرادتها وقامت باستغلالها جنسيًا والإتجار بها بتسهيل تسليمها لراغبي المتعة الحرام.

وبعد اكتشاف الواقعة من قبل أهلية المجني عليها قاموا بإخطار نجدة الطفل والتي قامت بدورها بفحص حالة المجني عليها وأوصت بتسليمها لخالتها، كما قررت النيابة إرسال الهاتف المحمول لفحص ما يحويه من مقاطع جنسية مصورة للمساعدات الفنية والمجني عليها للطب الشرعي.

وبعرض المتهمة الثانية والدة المتهم على محكمة جنايات شبرا الخيمة، قررت المحكمة استمرار حبس المتهمة مدة خمسة وأربعون يومًا على ذمة التحقيقات.