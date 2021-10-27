أخبار عاجلة

بعد طلب الدعاء لوالدتها.. نورهان: «مع ماما في المستشفى ومش هقدر أتكلم» -
يستعرض نماذج حية من الأعمال.. بدء بث الحلقات المسجلة لـ«شاعر المليون» بموسمه الـ10 -
إصدارات جديدة في «المهرجان المسرحي لشباب الجنوب» -
مسؤول أمريكي : إيران احتجزت ناقلة في بحر عمان ودور القوات الأمريكية اقتصر على المتابعة -
بالأسماء.. قطع المياه عن 14 منطقة في القاهرة الجمعة المقبل -
في 7 نقاط.. مُلخص تحقيقات النيابة العامة بشأن حادث سفاح الإسماعيلية -
ريال مدريد اليوم مباشر في دوري أبطال أوروبا -
ريال مدريد اليوم مباشر HD ضد شاختار في دوري أبطال أوروبا -
«تسلا» ترغب في الانتشار عالميًا بتأسيس شبكات شحن للسيارات الكهربائية -
«ليس حرامًا».. حكم الشرع في تركيب الرموش الصناعية لوقت مؤقت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

استمرار حبس ربة منزل 45 يومًا ساعدت نجلها على التعدي جنسيًا على فتاة قاصر بشبرا الخيمة

Print
استمرار حبس ربة منزل 45 يومًا ساعدت نجلها على التعدي جنسيًا على فتاة قاصر بشبرا الخيمة استمرار حبس ربة منزل 45 يومًا ساعدت نجلها على التعدي جنسيًا على فتاة قاصر بشبرا الخيمة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار سامح عبدالحكم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمود خليل، وحضور محمد حسين الفاطمي، وكيل أول نيابة قليوب، وأمانة سر أشرف حسن، استمرار حبس ربة منزل 45 يومًا بتهمة خطف فتاة قاصر 14 سنة بالتحايل واستدراجها لمسكنها ومساعدة نجلها المتهم في نفس القضية بالتعدى عليها جنسيا وتصويرها بمقاطع أثناء تعدي نجلها عليها والتهديد بفضحها بنشر مقاطع الفيديو المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ترجع أوراق القضية عندما قام نجل المتهمة بإيهام المجني عليها نظرا لمرورها بضائقة مالية باستطاعة والدته تسهيل اقراضها مبالغ مالية، حيث قام على إثر ذلك باستدرجها لمسكنه بحجة مقابلة والدته وبعد صعودها للمسكن قام بتهديدها وإجبارها على تعاطي سجائر تحوي مادة الحشيش المخدر، ثم مواقعتها جنسيا تحت تأثير المخدر، وأثناء مواقعتها قامت والدته بتصوير العلاقة على الهاتف بمقاطع فيديو.

وقامت أم المتهم على إثر ذلك بتهديد المجني عليها بنشر المقاطع الجنسية إذا لم ترضخ لإرادتها وقامت باستغلالها جنسيًا والإتجار بها بتسهيل تسليمها لراغبي المتعة الحرام.

وبعد اكتشاف الواقعة من قبل أهلية المجني عليها قاموا بإخطار نجدة الطفل والتي قامت بدورها بفحص حالة المجني عليها وأوصت بتسليمها لخالتها، كما قررت النيابة إرسال الهاتف المحمول لفحص ما يحويه من مقاطع جنسية مصورة للمساعدات الفنية والمجني عليها للطب الشرعي.

وبعرض المتهمة الثانية والدة المتهم على محكمة جنايات شبرا الخيمة، قررت المحكمة استمرار حبس المتهمة مدة خمسة وأربعون يومًا على ذمة التحقيقات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو ضرب شخص بالشرقية

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو ضرب شخص بالشرقية

«لا تنشروا الفيديو».. النائب العام يوجه رسالة هامة بشأن حادث سفاح الإسماعيلية

«لا تنشروا الفيديو».. النائب العام يوجه رسالة هامة بشأن حادث سفاح الإسماعيلية

هل نصل يومًا ما إلى مصافحة الأيدي عبر الفيديو؟.. تعرفوا لخطط Zoom لمنصتها

هل نصل يومًا ما إلى مصافحة الأيدي عبر الفيديو؟.. تعرفوا لخطط Zoom لمنصتها

شرطة الشرقية تطيح بشخص ظهر في فيديو مشاجرة في أحد المواقع العامة

شرطة الشرقية تطيح بشخص ظهر في فيديو مشاجرة في أحد المواقع العامة