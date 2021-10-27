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تفاصيل جديدة في تفحم طفلين في حريق شقة أوسيم.. والسببب صادم

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تفاصيل جديدة في تفحم طفلين في حريق شقة أوسيم.. والسببب صادم تفاصيل جديدة في تفحم طفلين في حريق شقة أوسيم.. والسببب صادم

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كشفت جهات التحقيق، اليوم الأربعاء، تفاصيل مصرع طفلين شقيقين لقيا مصرعهما في حريق شقة سكنية بمنطقة أوسيم بالجيزة.

أفادت التحقيقات الأولية بأن ماس كهربائي نشب بحجرة الطفلين محمد دياب، 5 سنوات، وشقيقه، عبده.

وذكرت التحقيقات أن والدة الطفلين تركتهما وذهبت لشراء احتياجات المنزل، وكان والدهما في عمله بمحل عصير قصب، حين نشب الحريق.

واتضح من خلال المعاينة أن ماس كهربائي نشب بالثلاجة نتج عنه شرز، تسبب في حريق بغرفة الأطفال فاحترقت عن آخرها.

وكانت قوات الحماية المدنية، دفعت بسيارتي إطفاء، ونقلت الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

المصرى اليوم

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