أبو الغيط يندد بالهجوم الإرهابي في محافظة ديالي بالعراق

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أعرب أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن ادانته واستنكاره للهجوم الإرهابي الذي استهدف قرية بقضاء المقدادية بمحافظة ديالى مساء أمس 26 أكتوبر الجاري، وأدى إلى سقوط العشرات ما بين قتيل وجريح.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الأمين العام يستشعر القلق البالغ ازاء المحاولات التي تستهدف زعزعة الاستقرار في العراق خاصة في أعقاب الانتخابات النيابية في 10 أكتوبر الماضي.

وحذر المصدر من التداعيات السلبية للتجاذبات السياسية التي تشهدها الساحة العراقية على استقرار الوضع الأمني، مشدداً على أهمية مواصلة الجهود والتكاتف من أجل القضاء على البؤر المتبقية لتنظيم داعش الارهابي، وتفويت الفرصة على كل من لا يريد الخير للعراق وأهله.

وجدد المصدر دعم الجامعة العربية لكافة الجهود التي تبذلها الدولة العراقية في هذا الصدد، وتطلعها لأن يتمكن العراق من تجاوز التحديات الراهنة على الصعيدين الأمني والسياسي، ليستكمل جهوده على طريق تحقيق الاستقرار والتنمية.