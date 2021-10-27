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كشفت كثير من نجمات الفن،عن تعرضهنّ للخيانة، من قبل أزواجهن، واَخر ضحايا الخيانة الزوجية من نجمات الفن كانت النجمة شيرين رضا، التي أكدت في تصريحات تلفزيونية مؤخرا لها تعرضها للخيانة الزوجية من قبل صديقتها المقربة، معقبة«قصة وجع كبير»، مضيفة : «رفضت أواجه صديقتي، هقولها إيه؟ هقولها ليه عملتي كده؟ بس يوم ما حصلت الخيانة قررت أقطعها من حياتي تمامًا».

وقبل شيرين رضا، عدد كبير من الفنانات أعلنّ تعرضهن للخيانة الزوجية، حيث كانت الأبرز بينهنّ الفنانة رانيا يوسف، حيث أكدت أنها تعرضت للخيانة 3 مرات، وأصيبت بالصدمة عندما رأت خيانة زوجها.

إلهام شاهين

كشفت الفنانة إلهام شاهين خلال استضافتها في برنامج «السيرة»، عن تعرضها للخيانة الزوجية، قائلة :«العيب في الراجل وانا مقدرش ألوم الست وكانت زميلة ومش صاحبتي».

وأضافت خلال الجزء الثاني من لقائها ببرنامج «السيرة» الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني بقناة «دي إم سي»: «لا ألوم إلا الراجل اللي بيقولي بحبك وبعدين يخونني».

غادة عبدالرازق

اعترفت الفنانة غادة عبدالرازق بخيانة زوجها، وذكرتها أكثر من مرة، من بينهم في حوارها مع برنامج «مصارعة حرة» حيث قالت انه خانها مرة واحدة وقد أمسكت به، ولكنهما بعد ذلك تصالحا.

ندي بسيوني

كشفت الفنانة ندى بسيوني لجمهورها ومحبيها خلال استضافتها ببرنامج «حكايتك» مع دودي الذي يذاع عبر شاشة النهار، أنها تعرضت للخيانة الزوجية، وقالت إنها سامحت من خانها ولكنها كانت على خطأ لأن الشخص الذي يعرف الخيانة لا يجب أن يتم مسامحته، وذلك بسبب تعوده على هذا الأمر دائماً، وأشارت إلى أنها سامحت ولكنه استمر في الخيانة.