الاردن .. السجن لشاب هتك عرض قاصر (عن بعد)

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جي بي سي نيوز :- أشار تقرير للمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، ان عام 2020م شهد استحداث مبدأ قضائي تقدمي يتلخص بإدانة محكمة الجنايات الكبرى شاب بالحبس ثلاث سنوات لارتكابه جريمة هتك عرض لفتاة قاصر (عن بعد) وأيدته محكمة التمييز.

ويرى المركز أن مثل هذا المبدأ سيساهم في توسيع نطاق الحماية الجزائية للمرأة على وجه الخصوص، ومجابهة أنماط الجرائم المستحدثة في ضوء تطور وسائل ارتكاب الجريمة عبر الوسائل الإلكترونية.

وحول حقوق الطفل أكد التقرير على ضرورة الإسراع في إقرار قانون حقوق الطفل الذي لا يزال لدى اللجنة القانونية في رئاسة الوزراء.