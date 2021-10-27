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محافظ بني سويف يبحث ويوجه بحل مشكلات عدد من المواطنين ببعض القرى

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محافظ بني سويف يبحث ويوجه بحل مشكلات عدد من المواطنين ببعض القرى محافظ بني سويف يبحث ويوجه بحل مشكلات عدد من المواطنين ببعض القرى

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واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عقد اللقاء المفتوح لمناقشة وبحث مطالب ومشكلات المواطنين، حيث شهد اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء، حضور مها حميدة مدير عام خدمة المواطنين بالديوان العام، الدكتورعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس محمد ياسين مدير عام الأبنية التعليمية، مدحت صلاح رئيسي مركز ومدينة ببا، لمياء العربي مدير إدارة المجالس واللجان، أشرف الجمسي مسؤول المتابعة بإدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

ناقش المحافظ الشكوى التي تقدم بها أهالي كفر ناصر مركز ببا، يلتمسون تخصيص قطعة أرض«التي تبرع بها أحد الأهالي» لإنشاء مدرسة ابتدائية بالقرية، لحل مشكلة الكثافة نظرا لوجود مدرسة واحدة قائمة بالفعل لكنها غير كافية، حيث وجه المحافظ إدارة المجالس واللجان باستيفاء كافة الأوراق والمستندات المطلوبة والتنسيق مع الجهات المختصة لدراسة تنفيذ ذلك والبت في هذا الموضوع، مكلفا فرع هيئة الأبنية التعليمية باتخاذ ما يلزم والمتابعة مع إدارة المجالس واللجان مستجدات هذا المطلب.

وفيما يتعلق بمطلب القرية بإقامة مركز شباب،حيث كلف المحافظ وحدة مبادرة حياة كريمة بالتنسيق مع مسؤولى الشباب والرياضة بالمعاينة على أرض الواقع لبحث تلبية المطلب في حال توافر قطعة أرض.

وتناول اللقاء مناقشة الطلب الذي تقدمت به مواطنة من قرية الرياض مركز ناصر، وتلتمس فيه مساعدتها في توفير سكن لأسرتها خاصة وأن منزلها غير آمن للسكنى ، حيث أمر المحافظ بتوجيه لجنة المنشآت الآيلة للسقوط اليوم الأربعاء، لمعاينة المنزل على الطبيعة وإعداد تقرير فني بالحالة الإنشائية للمنزل لاتخاذ اللازم بالتنسيق مع وحدة حياة كريمة سواء بإعادة تأهيله إوإحلاله وتجديده وإمكانية إدراجه ضمن مبادرة سكن كريم.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة التعليم باتخاذ ما يلزم والاستجابة للطلب الذي تقدمت بها إحدى المواطنات بقرية السعادنة مركز بني سويف، تلتمس مساعدتها في سداد المصروفات الدراسية لأبنائها الخمسة في مراحل التعليم المختلفة،نظرا لظروفها الاجتماعية والمادية الصعبة،حيث أوضح وكيل التعليم أنه سيتم تخفيض المصروفات بنسبة 50 %، وذلك بعد تقديم بحث اجتماعي مراعاة لظروفها الإنسانية.

المصرى اليوم

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