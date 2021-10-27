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إزالة ١٩ حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بقنا

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إزالة ١٩ حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بقنا إزالة ١٩ حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بقنا

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واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة قنا حملاتها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن المرحلة الثانية من الموجة ١٨، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية على الأراضى المتعدى عليها.

وأوضح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أنه تم إزالة ١٩ حالة تعدى بمركزىّ دشنا ونقاده حيث تم إزالة ١١ حالة تعدى بالمبانى على املاك الرى بمركز دشنا بإجمالى مساحة ١١٤م٢، و٨ حالات تعدى بمركز نقادة منها ٥ حالات تعدى بالمبانى على مساحة ١٨٢٥ م٢، و٣ حالات تعدى بالزراعة على مساحة فدان و٦ قراريط .

وأكد أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، وكذا جميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى، مشددا على الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات التي تتم إزالتها مرة أخرى، والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية والرصد الفورى لأى حالات تعدى جديدة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعديين .

المصرى اليوم

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