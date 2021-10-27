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ولاية فيكتوريا ترفض دخول لاعبين غير مطعمين للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة

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ولاية فيكتوريا ترفض دخول لاعبين غير مطعمين للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة ولاية فيكتوريا ترفض دخول لاعبين غير مطعمين للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة

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يعيش أفضل لاعبي التنس بالعالم في مأزق بعدما ظهر خلاف بين الأسترالية وولاية فيكتوريا، التي تستضيف بطولة أستراليا المفتوحة، حول دخول الرياضيين غير الحاصلين على التطعيم ضد كوفيد-19.

ورد دانييل أندروز رئيس وزراء ولاية فيكتوريا اليوم الأربعاء على سكوت موريسون رئيس الوزراء الأسترالي الذي فتح الباب أمام اللاعبين غير الحاصلين على اللقاح للمشاركة قائلا إنه سيتعين عليهم الخضوع للحجر الصحي الإجباري لمدة أسبوعين.

لكن هذا الإجراء يحتاج أولا إلى تقدم ولاية فيكتوريا بطلب للسماح للاعبي التنس باللعب في أولى البطولات الأربع الكبرى في العام الجديد في ملبورن، ورد أندروز سريعا وقال إن هذا الأمر لن يحدث.

وأبلغ أندروز الصحفيين «بالنيابة عن كل شخص في فيكتوريا فعل التصرف السليم وحصل على اللقاح، فإن حكومتي لن تتقدم بأي طلب لاستثناء أي لاعب لم يحصل على التطعيم».

وأضاف «إذا لم نتقدم بطلب للاستثناء، فلن يحدث أي استثناء، وسيتم حل المشكلة كلها».

وتمثل هذه التعليقات ضربة لمنظمي بطولة أستراليا المفتوحة في ظل رغبتهم في وجود أفضل لاعبي العالم.

ورفض مجموعة من أشهر اللاعبين، ومنهم نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا وحامل لقب بطولة فردي الرجال، الكشف عن موقفهم من الحصول على التطعيم، وقال اللاعب الصربي إنه قد لا يخوض البطولة.

وكان موريسون أبلغ محطة (سيفن نيوز) أن أي لاعب لم يحصل على التطعيم يمكنه دخول البلاد لكنه سيحتاج إلى الحجر الصحي لأسبوعين.

وقال موريسون «نفس القواعد تنطبق على أي شخص سواء كان فائزا ببطولة كبرى في التنس أو رئيسا للوزراء أو مسافرا للعمل أو طالبا أو أي شخص».

لكن تعليقات موريسون تتناقض مع ما قاله أليكس هوك وزير الهجرة الأسترالي الذي أكد الأسبوع الماضي أنه يجب على أي لاعب تنس أو أي رياضي آخر الحصول على جرعتي اللقاح قبل دخول البلاد.

وحصل حوالي 70 بالمئة من أول 100 لاعب في منافسات الرجال والسيدات على التطعيم ضد .

وإذا شارك ديوكوفيتش في ملبورن بارك، فإنه سيكون المرشح لحصد لقبه 21 في منافسات فردي الرجال بالبطولات الأربع الكبرى، وسينفرد بالرقم القياسي الذي يتقاسمه مع روجر فيدرر ورفائيل نادال.

المصرى اليوم

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