الشباب والرياضة تختتم مهرجان التميز الرياضي للجامعات المصرية بالإسماعيلية

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اختتمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الادارة المركزية للتنمية الرياضية (الادارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي)، بالاشتراك مع مديرية الشباب والرياضة بالاسماعيلية، فعاليات مهرجان التميز الرياضي (الالعاب الصيفية) لطلبة وطالبات الجامعات المصرية للعام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢، الذي يحمل شعار «شباب جامعات الجمهورية الجديدة»، والذى اقيم على شواطئ القناة بقرية اللوتس بمدينة فايد بالاسماعيلية، خلال الفتره من ٢٤ لـ٢٧ اكتوبر الجاري، تزامناً مع احتفالات مصر بذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة، تحت رعاية الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اللواء اركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية .

شارك خلال منافسات المهرجان ٣٥٠ طالب وطالبة من ٢٢ جامعة مصرية في الألعاب الرياضية ( كرة القدم الشاطئية – الكره الطائرة الشاطئية – فرسبي ) .

وكانت النتائج كالتالي :

اولاً: كرة القدم الشاطئية

-المركز الاول وزارة التعليم العالي

-المركز الثاني جامعة حلوان

-المركز الثالث جامعة بنها

ثانياً: كرة الطائرة الشاطئية (طلاب)

-المركز الاول وزارة التعليم العالي

-المركز الثاني جامعة كفر الشيخ

-المركز الثالث جامعة اسيوط

ثالثاً: كرة الطائرة الشاطئية (طالبات)

-المركز الاول وزارة التعليم العالي

-المركز الثاني جامعة حلوان

-المركز الثالث جامعة اسيوط

شهد حفل الختام وتوزيع الجوائز الدكتوره سونيا عبدالوهاب رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية وسامى عبدالحليم مدير مديرية الشباب والرياضة بالاسماعيلية واحمد عبدربه مدير عام النشاط الطلابى ومحمد عبدالسميع مدير ادارة الجامعات وايهاب صلاح وكيل المديرية للرياضة .

يذكر أن فعاليات المهرجان الرياضي تأتى في إطار المشروع القومي للياقة البدنية وفي ضوء اهتمام القيادة السياسية وحرص وزارة الشباب والرياضة على الاهتمام بالشباب وتنمية روح الولاء والانتماء باقامة انشطة وبرامج ومشروعات بالاماكن التي شهدت تضحيات وبطولات لتكون بمثابة احياء وتقدير لابطال حرب اكتوبر إلى جانب خلق جيل قادر على تحقيق التنمية تماشيًا مع رؤية مصر 2030.