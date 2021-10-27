★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

شهدت أسعار الأسماك في سوق العبور استقرار، اليوم الأربعاء، حيث سجل كيلو البلطي 1 من سعر: 22 إلى 24 جنيها، وكيلو بلطى 2 من 17 إلى 21 جنيها، وكيلو بلطى أسواني من 17 إلى سعر: 37 جنيها، وكيلو فلية بلطي من 30 إلى 110 جنيها، وكيلو قشر بياض من 60 إلى 100 جنيها، وكيلو بياض املس 1 (بلدي) من 60 إلى 100 جنيها .

وسجل بياض املس 2 (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) من سعر: 30 إلى سعر: 40 جنيها، وكيلو قراميط – شيلان من سعر: 10 إلى سعر: 20 جنيها، وكيلو ثعابين من سعر: 50 إلى سعر: 220 جنيها، وكيلو مكرونة خليجى من سعر: 20 إلى سعر: 40 جنيها، وكيلو مكرونة سويسي من سعر: 40 إلى سعر: 60 جنيها، وكيلو مكرونة مجمدة من سعر: 20 إلى سعر: 30 جنيها .

فيما سجل كيلو سمك موسى من سعر: 90 إلى سعر: 130 جنيها، وكيلو سبيط- كاليماري – سابيا من سعر: 110 إلى سعر: 170 جنيها، وكيلو قرش من سعر: 30 إلى سعر: 40 جنيها، وكيلو كابوريا من سعر: 30 إلى سعر: 130 جنيها، وكيلو مرجان 1 من سعر: 30 إلى سعر: 40 جنيها، ومرجان 2 من سعر: 20 إلى سعر: 28، ومرجان مجمد من سعر: 19 إلى سعر: 25 جنيها .

وسجل كيلو الجمبري الجامبو من سعر: 400 إلى سعر: 460 جنيها، وكيلو جمبري 1 من سعر: 300 إلى سعر: 360 جنيها، وكيلو جمبري 2 من سعر: 200 إلى سعر: 260 جنيها، وكيلو جمبري 2 مجمد من سعر: 85 إلى سعر: 165 جنيها، وكيلو جمبري 3 من سعر: 90 إلى سعر: 170 جنيها، وكيلو بوري 1 من سعر: 40 إلى سعر: 50 جنيها، وبوري 2 من سعر: 32 إلى سعر: 38 جنيها .