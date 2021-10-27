أخبار عاجلة

الإمارات والبحرين تدينان إطلاق ميليشيا الحوثي مُسيَّرتَيْن مفخختَيْن تجاه جازان -
"الغطاء النباتي" يستعيد 1536 مترًا مكعبًا من الفحم والحطب المحلي بالمدينة المنورة -
رئيس جامعة أمِ القرى يدشن الحملة التطوعيَّة للصحة النفسيَّة والمعرض المصاحب -
الهلال: "عطيف" يُجري عملية جراحية.. والثلاثي في صالة الإعداد البدني -
مستشار الرئيس للصحة يكشف تفاصيل تطعيم الأطفال بلقاح كورونا -
مستشار الرئيس يعلق على دعوة الصين مواطنيها لتخزين الطعام -
مندوب مصر في جنيف يبحث مع مندوب بيرو الجهود المبذولة للتعامل مع كورونا -
ضبط شابو بقيمة 100 ألف جنيه و سلاح وطلقات داخل سيارة في قنا -
مستشار الرئيس يكشف عدد الحاصلين على لقاح كورونا -
وزير التعليم العالي: 8 ملايين جرعة من فايزر لتطعيم طلاب الثانوي في المدارس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. المصرى اليوم

استقرار الأسماك في سوق العبور .. والبلطي بــ 24 جنيهًا

Print
استقرار أسعار الأسماك في سوق العبور .. والبلطي بــ 24 جنيهًا استقرار الأسماك في سوق العبور .. والبلطي بــ 24 جنيهًا

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

شهدت الأسماك في سوق العبور استقرار، اليوم الأربعاء، حيث سجل كيلو البلطي 1 من سعر: 22 إلى 24 جنيها، وكيلو بلطى 2 من 17 إلى 21 جنيها، وكيلو بلطى أسواني من 17 إلى سعر: 37 جنيها، وكيلو فلية بلطي من 30 إلى 110 جنيها، وكيلو قشر بياض من 60 إلى 100 جنيها، وكيلو بياض املس 1 (بلدي) من 60 إلى 100 جنيها .

وسجل بياض املس 2 (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) من سعر: 30 إلى سعر: 40 جنيها، وكيلو قراميط – شيلان من سعر: 10 إلى سعر: 20 جنيها، وكيلو ثعابين من سعر: 50 إلى سعر: 220 جنيها، وكيلو مكرونة خليجى من سعر: 20 إلى سعر: 40 جنيها، وكيلو مكرونة سويسي من سعر: 40 إلى سعر: 60 جنيها، وكيلو مكرونة مجمدة من سعر: 20 إلى سعر: 30 جنيها .

فيما سجل كيلو سمك موسى من سعر: 90 إلى سعر: 130 جنيها، وكيلو سبيط- كاليماري – سابيا من سعر: 110 إلى سعر: 170 جنيها، وكيلو قرش من سعر: 30 إلى سعر: 40 جنيها، وكيلو كابوريا من سعر: 30 إلى سعر: 130 جنيها، وكيلو مرجان 1 من سعر: 30 إلى سعر: 40 جنيها، ومرجان 2 من سعر: 20 إلى سعر: 28، ومرجان مجمد من سعر: 19 إلى سعر: 25 جنيها .

وسجل كيلو الجمبري الجامبو من سعر: 400 إلى سعر: 460 جنيها، وكيلو جمبري 1 من سعر: 300 إلى سعر: 360 جنيها، وكيلو جمبري 2 من سعر: 200 إلى سعر: 260 جنيها، وكيلو جمبري 2 مجمد من سعر: 85 إلى سعر: 165 جنيها، وكيلو جمبري 3 من سعر: 90 إلى سعر: 170 جنيها، وكيلو بوري 1 من سعر: 40 إلى سعر: 50 جنيها، وبوري 2 من سعر: 32 إلى سعر: 38 جنيها .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تقرير "جدوى": استقرار أسعار العقارات السكنية خلال الربع الثالث.. وانخفاض الإيجارات 3.6%

تقرير "جدوى": استقرار أسعار العقارات السكنية خلال الربع الثالث.. وانخفاض الإيجارات 3.6%

تقرير "جدوى": استقرار أسعار العقارات السكنية خلال الربع الثالث.. وانخفاض الإيجارات 3.6%

تقرير "جدوى": استقرار أسعار العقارات السكنية خلال الربع الثالث.. وانخفاض الإيجارات 3.6%

الطماطم بـ4 والبطاطس بـ7.5 والكوسة بـ5 جنيه.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

الطماطم بـ4 والبطاطس بـ7.5 والكوسة بـ5 جنيه.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

استقرار وترقب اجتماع هام .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

استقرار وترقب اجتماع هام .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021