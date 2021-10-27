بعد حذف زينة أول صورة لابنها..نجوم يفضلون إبعاد أبنائهم عن الأضواء

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حذفت الفنانة زينة الصورة التي نشرتها منذ ساعات قليلة، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، لأحد نجليها وهو يرتدي تيشيرت محمد صلاح، بعد أن سجل صلاح هاتريك في مرمى مانشستر يونايتد في المباراة التي انتهت بخمسة أهداف دون رد، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم تظهر زينة وجه ابنها بصورة واضحة وإنما أظهرت كيف تقدم في السن، وعلقت على الصورة التي نشرتها، قائلة: «ماعنديش أغلى من الصورة دي أبارك لك بيها، ربنا يحفظك ويحميك أنت وولادي ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله».

وكانت زينة كشفت خلال لقاء تليفزيوني سبب رغبتها في إبعاد طفليها عن الإعلام بأنهما مازالا طفلين، وترغب أن يعيشا طفولتهما حتى يقررا أي اتجاه يرغبان فيه، معبرة عن خوفها من اتجاههما لبرنامج «تيك توك» خوفا من ظهورهما للعلن ونظرا لعملها ووالدهم في المجال الفني والمشاكل التي وقعت بينها وبين الفنان أحمد عز.

ويبدو أن عدد كبيرمن نجوم الفن يفضلون إبعاد أولادهم عن الأضواء والنجومية التي يعيشونها، وتعدد الأسباب لاتخاذ هذا الموقف منها خوفاً تعرض أولادهم للأذى، وهناك اًخرون يحبون أن يبعدوا أولادهم عن الأضواء كي يعيشوا حياة عادية طبيعية.

ونستعرض في الأسطر التالية أبرز النجوم الذين يحرصون على إبقاء أبنائهم بعيداً من أضواء الشهرةز

تامر حسني

الفنان تامر حسني بعتبر من أبرز نجوم الفن، الذين يبعدون أولادهم عن أضواء الشهرة، ونلاحظ عندما ينشر صورة له مع ابنتيه وزوجته، يخفي ملامح الفتاتين، ودائماً مايحرص في كل مرة أن يخفي ملامح ابنتيه مفضلاً عد ظهورهم مطلقاً على الإعلام.

دنيا سمير غانم

أما الفنانة دنيا سميرغانم تسير على النهج نفسه، فادائماً تحاول إبعاد ابنتها كايلا عن النجومية التي تعيشها، وقد نشرت مرة صورة لها وهي تحمل ابنتها، ولكن بدت الطفلة من الخلف فلم تبرز ملامحها.

هند صبري

ودائماً ماترفض الفنانة هند صبري، أن تظهر ابنتيها عاليا وليلي في وسائل الإعلام لحرصها أن تعيشا بهدوء وحياة عادية بعيدًا عن صخب الأضواء والنجومية.

منى زكي وأحمد حلمي

يحرص أبرز نجوم الفن، الفنانة منى زكي وزوجها الفنان أحمد حلمي على إخفاء صور أبنائهم، ولكنهم كانا قد كشفا عن ملامح ابنتهما لي لي في صغرها، وقررت لي لي اقتحام عالم السوشيال ميديا بنفسها عند كبرها، حيث أصبحت معروفة للجمهور، ويشارك والداها صورها، إلا أن شقيقيها سليم ويونس بعيدين تماما عن أعين الجمهور.

ياسمين عبدالعزيز

الفنانة ياسمين عبدالعزيز حريصة أيضاً على إخفاء ابنتها الشابة ياسمين، وابنها سيف الدين، عن الأنظار حفاظا على حياتهما الشخصية، حتى إنها في حفل تخرجها منذ عدة أشهر، حرصت ياسمين عبدالعزيز على مشاركة صورها وهي تحتضنها من ظهرها ولا تظهر لها أي ملامح.