تعرف عن قرب على أجهزة بولي الجديدة المحترفة التي تم عرضها في جيتكس 2021

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أعلنت بولي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:POLY) عن إضافة Poly Studio X70 و Poly Studio E70 إلى مجموعتها من حلول مؤتمرات الفيديو في "زوومتوبيا 2021". تم تصميم مجموعة بولي استوديو لتحسين تجربة التعاون بالفيديو وتحقيق المساواة في الاجتماعات من خلال توفير صوت وفيديو عالي الجودة إلى مساحات العمل الكبيرة.

استوديو الإنتاج الخاص بك

توفر مجموعة أجهزة بولي استوديو لفيديو المؤتمرات جودة عالية لكل اجتماع، أينما كان موقع المشاركين، بحيث يمكن أن يروك ويسمعونك بوضوح تام. تتميز كل من Poly Studio X70 و Poly Studio E70 بتقنية بولي لإدارة الذكاء الاصطناعي. والتي تشمل السياج الصوتي والذكاء الاصطناعي لمنع الضوضاء وإعطاء الاجتماع شعور جودة البث الحي الحقيقي مع كونك مدير الإنتاج بنفسك.

تأتي الأجهزة الجديدة في أعقاب الاتجاهات الناشئة التي من المقرر أن تشكل مستقبل بيئات العمل عن بعد وبيئات العمل الهجين في جميع أنحاء العالم وفي دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص. وفقًا لاستطلاع أجرته بولي حول تطور مكان العمل، أشار 44.40% من الموظفين في الإمارات العربية المتحدة إلى أن تحسين الأجهزة والتكنولوجيا ستكون الدافع الأساسي للعودة إلى المكتب في المستقبل.

كما كشف التقرير الذي يقدم تحليلاً لنتائج راسة استقصائية شمل 7261 موظفاً في نظام العمل الهجين من الإمارات والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا و إسبانيا والسويد وبولندا أن 31.2% من الموظفين أشاروا إلى أن تبادل الأفكار والتعاون مع زملائهم هو أحد الأسباب الرئيسية لعودتهم في النهاية إلى المكتب مع موافقة 40.7% من الموظفات الإناث مقارنة بـ 26.22% من الموظفين الرجال.

تعد تقنية بولي DirectorAI العقل المدبر وراء تجارب الفيديو المتطورة لبولي. حيث يتم استخدام الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التعلم الآلي لتقديم التحولات التلقائية في نفس الوقت ومما يجعل الجميع يشعرون وكأنهم في نفس المكان معاً. تعمل تقنية بولي DirectorAI على تحسين تجربة العمل الهجين من خلال ربط الأشخاص الموجودين في المكتب مع أولئك الذين يعلمون عن بُعد بسلاسة.

تعد الكاميرا الذكية Poly Studio E70 وشريط الفيديو Poly Studio X70 حلولاً تكنولوجية معتمدة من زووم والتي ستدعم معرض غرف زووم الذكية لتحقيق المساواة في الاجتماعات سواء في الغرف المتوسطة أو الكبيرة. سوف يستخدم معرض غرف زووم الذكي الذكاء الاصطناعي لإنشاء عرض وإرسال ما يصل إلى ثلاث أنواع فريدة من الفيديو مثل وضع إطار للمشاركين في الغرفة إلى الحاضرين عن بعد للتأكد من حصول الجميع على الاتصال وجهاً لوجه.

قال جيف سميث، رئيس قسم غرف زووم: "يتطلب الحصول على أفضل تجربة ممكنة على زووم الحصول على أفضل الأجهزة لمكتب فريقك وغرف الاجتماعات. تم تصميم أجهزة مؤتمرات الفيديو لبولي لتقدم اجتماع متساوي للجميع من خلال تمكين ميزات مثل عرض زووم الذكي وضمان حصول الجميع على مقعد افتراضي خاص بهم على طاولة الاجتماعات".

وقال بو وايلدر، نائب الرئيس والمدير العام لقسم التعاون بالفيديو في بولي: "نحن ملتزمون في بولي بتقديم جودة بث عالية من خلال أجهزة مؤتمرات الفيديو الخاصة بنا. ومن خلال دمج قواعد إنتاج الأفلام وقدرات الذكاء الاصطناعي، فإننا نحقق المساواة في الاجتماعات للمشاركين بغض النظر عن موقعهم".

توفر أجهزة مؤتمرات الفيديو في بولي تصميماً يناسب كل نمط ومساحة عمل من أجهزة مؤتمرات الفيديو الشخصية مثل Poly Studio P Series أو Poly Studio USB أو Poly Studio X30 أو Poly Studio X50 أشرطة فيديو لغرف الاجتماعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. توفر هذه الأجهزة درجة صوت وفيديو أفضل لتتمكن من الحديث بثقة وتحقيق أقصى استفادة من اجتماعاتك أينما كنت.

أبطال قاعة المؤتمرات

يعد كل من الكاميرا الذكية Poly Studio E70 وشريط الفيديو Poly Studio X70 أبطال غرفة المؤتمرات حيث يقدمان أفضل تجربة صوتية ومرئية متاحة للحضور في الغرفة وللذين ينضمون عن بُعد مما يجعل أي من الخيارين هو الأمثل لبيئات العمل المختلفة.

ميزات كل من Poly Studio E70 و Poly Studio X70 البارزة :