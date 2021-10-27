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مستشار الرئيس للصحة يكشف تفاصيل تطعيم الأطفال بلقاح كورونا
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 09:31 مساءً
مستشار الرئيس يعلق على دعوة الصين مواطنيها لتخزين الطعام
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 09:31 مساءً
مندوب مصر في جنيف يبحث مع مندوب بيرو الجهود المبذولة للتعامل مع كورونا
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 09:31 مساءً
ضبط شابو بقيمة 100 ألف جنيه و سلاح وطلقات داخل سيارة في قنا
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 09:30 مساءً
مستشار الرئيس يكشف عدد الحاصلين على لقاح كورونا
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 09:30 مساءً
وزير التعليم العالي: 8 ملايين جرعة من فايزر لتطعيم طلاب الثانوي في المدارس
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 09:30 مساءً
تنفيذ أكبر مشروع لتطوير كورنيش النيل بطول 4.5 كم في أسوان
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 09:30 مساءً
صادرات الحديد تقفز نحو 193% خلال 9 أشهر
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 09:30 مساءً
«قاراباغ: الطريق إلى النصر».. كتاب جديد لمستشار سفير أذربيجان في القاهرة
-
الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 09:30 مساءً
يرفضون التطعيم ضد كورونا .. توقيف آلاف العاملين في مدن أمريكية وكندية
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 09:30 مساءً
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سيناريوهات صادمة فى مسلسل "إلا أنا".. مصير غير متوقع لإنجى والحياة هتضحك لياسمين
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الأربعاء 27 أكتوبر 2021 02:07 مساءً
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