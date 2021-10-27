تونس تغلق إذاعة القرآن الكريم

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قالت الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري في تونس، الأربعاء، إنها قطعت بث قناة «نسمة» المملوك لنبيل القروي رئيس حزب قلب تونس، وإذاعة القرآن الكريم بسبب البث دون رخصة.

وأوضحت الهيئة أن قناة «نسمة» مملوكة لقيادي بقلب تونس مما نعكس على مضامينها التي أخلت بمبادئ حرية الاتصال السمعي البصري«، مضيفة:»إذاعة القرآن الكريم تم توظيفها للترويج لخطابات الكراهية للتحريض على العنف والكراهية«.

لكن القناة المملوكة لرئيس قلب تونس نبيل القروي، وهو مرشح سابق نافس في انتخابات الرئاسة عام 2019، قالت إنها لا تعترف بقرارات الهيئة.

فيما يملك إذاعة القرآن الكريم سعيد الجزيري وهو نائب في البرلمان الذي جمد الرئيس التونسي أعماله.

كانت الهيئة قد أغلقت أيضا في وقت سابق هذا الشهر محطة تلفزيون الزيتونة المقربة من حزب النهصة الإسلامي، وهي محطة منتقدة بشدة للرئيس قيس سعيد، وذلك بسبب عملها دون رخصة، وفقا لرويترز.