محمد نواره والسوبرانو فاطمة السعيد يبدعان تحت سفح الأهرامات في قصة «تطور الفن»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

قام المؤلف والموزع الموسيقي محمد نوارة بإطلاق اثنان من أحدث مقطوعاته الموسيقية والتي تشدو فيهما مطربة السوبرانو العالمية والمصرية الأصل فاطمة سعيد.

وتتناول المقطوعة الأولى قصة تطور الفن عبر العصور المختلفة، والمقطوعة الثانية تمثلت في موسيقى لفيديو وثائقي للفنان والمهندس المعماري كريم الحيوان وجاء ذلك خلال فاعليات معرض«الأبد هو الان تحت سفح الأهرامات».

محمد نوارة وفاطمة سعيد

وأوضح نوارة أن المقطوعة الأولى التي تم عرضها في افتتاحية المعرض بعنوان «Evolve»أو التطور والتي تأخذنا في رحلة لمشاهدة تطور الفن في مصر منذ خلق الكون وحتى العصر الحديث، مروراً بالعصر المصري القديم، العصر الروماني، العصر القبطي، العصر الإسلامي القديم، والعصر الكلاسيكي الحديث حيث تتلون وتتنوع الموسيقى والأصوات بتغير العصر، وغنت على المقطوعة مغنية السوبرانو العالمية فاطمة سعيد ،وهي مصرية ومقيمة في لندن وقد حصلت مؤخراً على واحدة من أهم الجوائز التي تقدم للموسيقى الكلاسيكية والأوبرا في المانيا وقد تم تسجيل هذه المقطوعة من بين القاهرة وبرلين، وتم استخدام الآت اوركسترا وشرقيه، كما قامت هبة قدري وهي واحدة من أكبر مهندسي الصوت في أمريكا بعمل الماسترنج للمقطوعة.

محمد نوارة وفاطمة سعيد

وأوضح نوارة أن المقطوعة الموسيقية الثانية كانت من خلال موسيقى لفيديو وثائقي للفنان والمهندس المعماري كريم الحيوان، والذي كرم من خلاله 14 فنانا مصريا معاصرا من الزمن الحاضر والماضي، وليحكي للعالم قصة هيمنة وتطور المشهد الفني المعاصر في مصر، وهو فيديو مكون من 4 دقائق غنت به أيضا فاطمة سعيد وقدمت به موسيقى بشكل جديد وهي موسيقى أقرب إلى المودرن بأصوات إلكترونية مبتكرة مع استخدام آلة الناي لتضيف للمقطوعة بعد درامي.

وأعرب نوارة عن سعادته بالتعاون مع نادين عبدالغفار للعام الثاني على التوالي من خلال معرضهم السنوي، والذي يأتي هذا العالم بعنوان «الأبد هو الآن..تحت سفح الأهرامات«.