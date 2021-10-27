أمينة خليل تعلن فسخ خطبتها: «كل شيء نصيب»

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أعلنت الفنانة أمينة خليل فسخ خطبتها من رجل الأعمال عمر طه، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «كلمة أخيرة» على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

علقت «خليل» على استفسار لميس الحديدي حول موعد زفافها، قائلة: «قدر الله وما شاء فعل»، موضحة أنها تأثرت بعد انتهاء الارتباط لكنها على يقين بأن الله سيعطيها شيء أفضل.

أضافت أن الزواج من فنانة أمر صعب على بعض الرجال، وأن الزواج من فنانة يحتاج إلى رجل قوي جدًا ليتحمل الأمر حيث إن الحياة في هذه الحالة لا تكون سهلة، بل هي مختلفة وبعض الأمور السهلة مثل المشي في الشارع أو تناول العشاء في الخارج لا تكون سهلة.

أوضحت: «أي رجل يرى زوجته ممثلة ناجحة ويرى حب الناس لها، لا بد أن يفتخر بذلك، لذلك هي حياتهما تكون مختلفة»، وعن رأيها في طبيعة الرجل المصري وما إذا كان يتقبل أن تكون زوجته أكثر شهرة منه فقالت: «الأمر يرجع لشخصيته، فهناك رجال يتحملون هذا الوضع ورجال آخرون لا يتقبلونه».

وكشفت أمينة خليل عن مواصفات فتى أحلامها قائلة: «أن يكون صديق مقرب لها لأن الصداقة بين الثنائي المرتبط تجعل علاقتهما أكثر سعادة».