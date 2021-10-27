أخبار عاجلة

مستشار الرئيس للصحة يكشف تفاصيل تطعيم الأطفال بلقاح كورونا -
مستشار الرئيس يعلق على دعوة الصين مواطنيها لتخزين الطعام -
مندوب مصر في جنيف يبحث مع مندوب بيرو الجهود المبذولة للتعامل مع كورونا -
ضبط شابو بقيمة 100 ألف جنيه و سلاح وطلقات داخل سيارة في قنا -
مستشار الرئيس يكشف عدد الحاصلين على لقاح كورونا -
وزير التعليم العالي: 8 ملايين جرعة من فايزر لتطعيم طلاب الثانوي في المدارس -
تنفيذ أكبر مشروع لتطوير كورنيش النيل بطول 4.5 كم في أسوان -
صادرات الحديد تقفز نحو 193% خلال 9 أشهر -
«قاراباغ: الطريق إلى النصر».. كتاب جديد لمستشار سفير أذربيجان في القاهرة -
يرفضون التطعيم ضد كورونا .. توقيف آلاف العاملين في مدن أمريكية وكندية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

السياحة حاضرة في فعاليات "منتدى الاستثمار" والسفر الموحد الهدف

Print
بحضور عالمي رفيع المستوى

السياحة حاضرة في فعاليات

في يومها الثاني، وضمن فعاليات منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة بمشاركة 2000 من الوفود الأجنبية والعربية.

وحضرت السياحة والعالمية بقوة بعد تصريحات وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب الذي أوضح أن وظائف القطاع تضم أكثر من 303 ملايين شخص.

وأشاراً إلى أنه قبل انتشار الجائحة كان القطاع السياحي يوفر واحدة من كل أربع وظائف جديدة حول العالم، ولكن تأثير الجائحة على القطاع كان كبيراً جداً، حيث تسببت في خسارة أكثر من 62 مليون وظيفة.

وسيعلن المنتدى إعادة رسم خارطة السياحة العالمية عن طريق مبادئ خمسة تطلقها المملكة العربية السعودية ويدعمها المجلس العالمي للسفر والسياحة، وهي السياحة كقطاع حيوي في بناء المجتمعات ونمو الاقتصادات والعمل على ازدهار السياحة، وذلك يتطلب التعاون والتنسيق الفعال كما يجب أن تكون السياحة جزءاً من حل مشكلة تغير المناخ، وأن الجميع معني بمستقبل السياحة لعموم الفائدة.

ويشارك عدد كبير من الخبراء والمستثمرين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم؛ لاستكشاف الحلول الرائدة التي تتصدى للتحديات المجتمعية، وتعمل على تشجيع الجهود الرامية إلى تحقيقها.

وتعدّ المبادرة منصة عالمية فاعلة في تعزيز التعاون الدولي؛ لأجل إحداث التأثير المنشود في مستقبل الإنسانية.

يُذكر أن النسخة الحالية وهي الخامسة للمبادرة تعقد حتى 28 أكتوبر الجاري، وتضم في محفظتها كيفية الاستثمار في المياه النظيفة والتعليم والصحة العامة والسياحة ومحاربة الفقر، خاصة الدول التي لم تستطع الوصول إلى اللقاح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حضور كبير للسياحة السعودية بلندن ..و"الخطيب" و"العناني "يبحثان التعاون الثنائي

حضور كبير للسياحة السعودية بلندن ..و"الخطيب" و"العناني "يبحثان التعاون الثنائي

الرئيس اللبناني: معالجة الأزمة مع السعودية والخليج مستمرة

الرئيس اللبناني: معالجة الأزمة مع السعودية والخليج مستمرة

حضور كبير للسياحة السعودية بلندن ..و"الخطيب" و"العناني "يبحثان التعاون الثنائي

حضور كبير للسياحة السعودية بلندن ..و"الخطيب" و"العناني "يبحثان التعاون الثنائي

بمشاركة مديرية الصحة.. القنصلية السعودية تنظم حملة لتطعيم رعاياها بالإسكندرية

بمشاركة مديرية الصحة.. القنصلية السعودية تنظم حملة لتطعيم رعاياها بالإسكندرية