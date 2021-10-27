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«في حالة ذهول»..أول ظهور لمخرج فيلم «راست» بعد حادث قتل المصورة

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«في حالة ذهول»..أول ظهور لمخرج فيلم «راست» بعد حادث قتل المصورة «في حالة ذهول»..أول ظهور لمخرج فيلم «راست» بعد حادث قتل المصورة

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وبدا جويل سوزا، 48 عامًا، في حالة ذهول عندما كان جالسًا في سيارة بكاليفورنيا مع رفيقته.

وتعود تفاصيل الحادث إلى الخميس الماضي، حين أطلق الممثل أليك بالدوين النار من مسدس يفترض أنه يحوي طلقات فارغة بموقع تصوير في نيو مكسيكو، مما أسفر عن مقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة (سانتا فيه)، في بيان أصدره، إن الحادث وقع في موقع تصوير فيلم «راست».

ونُقلت المصورة السينمائية هالينا هاتشينز بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى جامعة نيو مكسيكو حيث أُعلنت وفاتها، بينما نُقل سوزا في سيارة إسعاف إلى مركز طبي للعلاج من إصاباته.

وأشارت الشرطة، في بيان، إلى أن مكتب قائد الشرطة يؤكد إطلاق النار على شخصين في موقع تصوير فيلم راست. أطلق الممثل والمنتج أليك بالدوين (58 عاما) النار من مسدس المفترض أنه يحوي طلقات فارغة على مديرة التصوير هالينا هاتشينز (42 عاما)، والمخرج جويل سوزا (48 عاما)». ولم يتم توجيه اتهامات حتى الآن فيما يتعلق بالحادث وأن الشرطة تحقق في إطلاق النار وتستمع لأقوال الشهود.

المصرى اليوم

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