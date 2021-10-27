مهرجان أيام قرطاج يكرم المنتج صادق الصباح

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يكرّم «مهرجان أيام قرطاج السينمائية» بدورته ال 32 التي تقام في الفترة ما بين 30 اكتوبر وحتي 6 نوفمبر، المنتج الكبير صادق الصباح عن مشوار طويل من الإنتاج التلفزيوني والسينمائي امتد على مدار 60 عاما.

ومن المقرر أن يحصل الصباح على درع تكريم من إدارة المهرجان، كما يشارك في ندوة ضمن فعالياته تتناول تاثير المنصات العربية والعالمية على مستقبل السينما والدراما في الوطن العربي.

ويحضر صادق الصباح لعدد من الإنتاجات الجديدة في مصر ولبنان والسعودية والإمارات والمغرب، وتضم مكتبه عدد كبير من الأعمال التي فازت بجوائز دولية في مهرجانات عالمية، وكان آخرها في الأعوام القليلة الماضية: «سكر بنات» و«كراميل» للمخرجة نادين لبكي، و«مولانا» للمخرج مجدي أحمد على عن رواية لابراهيم عيسى، و«زهرة حلب» لرضى الباهي، الذي تم تصويره في تونس من بطولة هند صبري.

معروف أن آخر أعمال الصباح كان مسلسل «60 دقيقة»، للنجمة ياسمين رئيس، تأليف محمد هشام عبية، يشارك في بطولته الفنانة سوسن بدر، شيرين رضا، صبرى فواز، ثراء جبيل، محمود نصر، السعودية فاطمة النبوي، وتدورأحداث العمل في قالب من الإثارة والتشويق.

المسلسل يعرض عبر شاشة قنواتmbc مصر وشاهدvip، ويتكون من 9 حلقات فقط،ومكتوب بطريقة مختلفة ويراهن من خلاله على ياسمين رئيس في منطقة مختلفة تماماً.