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ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس افتتاح المسيرة السينودسية «سينودس الأساقفة ٢٠٢٣» بالإيبارشية البطريركية، بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة.

عقد القداس بمشاركة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، وعضو لجنة الإعلام بسينودس الأساقفة ٢٠٢٣، وعدد من الآباء الكهنة.

ألقى البطريرك كلمة العظة حول افتتاح المسيرة السينودسية، موضحًا الخطوات التي تم اتخاذها قبيل افتتاح سينودس الأساقفة، مشيرًا إلى أهمية عمل مسيرة إصغاء، حتى نعيش العسيرة السينودسية في حياتنا، مختتمًا القداس بتلاوة صلاة السينودس والبركة الرسولية الختامية للحاضرين.

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس افتتاح المسيرة السينودسية بالإيبارشية البطريركية(صور)

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس افتتاح المسيرة السينودسية بالإيبارشية البطريركية(صور)