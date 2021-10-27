«المهندسين»: النقيب يبحث التعاون المشترك مع محافظ شمال سيناء

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أعلنت نقابة المهندسين، عن حضور المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، والوفد المرافق له، افتتاح مسجد نور الإسلام، بمدينة العريش، واجتماعه مع محافظ شمال سيناء لمناقشة اوجه التعاون بين النقابة، والمحافظة، وكيفية المشاركة في دراسة توسعات المحاور الرئيسية بالعريش.

وأوضحت النقابة، أن اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء ممدوح أبوزيد، مدير أمن شمال سيناء، والمهندس حسن عبدالعليم، أمين عام نقابة المهندسين، والمهندس محمد ناصر، أمين صندوق النقابة، والمهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين، والمهندس أمين جودة، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بشمال سيناء، والشيخ إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، شاركوا في افتتاح مسجد نور الإسلام بالعريش، وذلك بحضور الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، وعزيز مطر، ورحمي بكير، عضوا مجلس النواب.

وأشاد نقيب المهندسين بما يتم من جهد كبير بمحافظة شمال سيناء بعد ماتعرضت له خلال السنوات الاخيرة، من جانبه صدق اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على زيادة مساحة المسجد بنسبه 60% ليصبح 720 متر.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، وضعت خطة شاملة لبناء مساجد جديدة وإحلال وتجديد عدد من المساجد، التي تحتاج إلى إعادة صيانة وتأهيل في مختلف مدن المحافظة، بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية.

حضر الافتتاح المهندس هشام أبوسنه، رئيس نقابة مهندسين القاهرة، والدكتور هشام سعودي رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، والدكتور حماد عبدالله حماد رئيس المكتب الفني بنقابة المهندسين المصرية، والمهندس أحمد المصري رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية، وعزيز مطر وفايز أبوحرب ورحمي بكير، أعضاء المجموعه البرلمانية، بجانب أعضاء نقابة المهندسين بشمال سيناء.