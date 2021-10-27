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بعد «سرية وفاتن».. عمرو سعد وياسمين رئيس يتشاركان بطولة مسلسل لرمضان 2022

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بعد «سرية وفاتن».. عمرو سعد وياسمين رئيس يتشاركان بطولة مسلسل لرمضان 2022 بعد «سرية وفاتن».. عمرو سعد وياسمين رئيس يتشاركان بطولة مسلسل لرمضان 2022

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تعاقد النجم عمرو سعد على بطولة مسلسل جديد ينافس به ضمن المائدة الرمضانية 2022، انتاج صادق الصباح، ويشاركه البطولة الفنانة ياسمين رئيس، ومن المقرر الكشف عن تفاصيله الكاملة خلال الفترة المقبلة.

ويأتي التعاقد مع الثنائي بعد نجاحها معا في مسلسل «ملوك الجدعنة» الذي تصدر نسب المشاهدة وقت عرضه رمضان الماضي، وشارك في بطولته الفنان مصطفى شعبان، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، أحمد صفوت، الراحلة دلال عبدالعزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، «ملوك الجدعنة »من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

وحقق الثنائي نجاحا كبيرا عند عرض مسلسل "ملوك الجدعنة" في رمضان الماضي بشخصيتيّ "سرية" التي جسدها عمرو سعد ، وفاتن حرفوش فتاة الحارة الشعبية التي جسدتها ياسمين رئيس.

المصرى اليوم

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