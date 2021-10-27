موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

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بحثا عن استعادة الثقة ولغة الانتصارات من جديد بحل فريق برشلونة مساء اليوم الأربعاء ضيفا على نظيره رايو فاليكانو ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2021/2022.

ويدخل برشلونة المباراة ولا سبيل أمامه غير الفوز بعدما خسر في المباراة السابقة على أرضه في ملعب كامب نو قمة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي ريال مدريد بنتيجة 2-1.

ويحتل برشلونة حالياً المركز التساع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة بينما يحتل أصحاب الأرض رايو فاليكانو المركز الثامن ولهم 16 نقطة.

ونتعرف في السطو التالية على كل ما يخص مباراة برشلونة ورايو فاليكانو من حيث الموعد والملعب والقنوات الناقلة.

موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني عند الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة الموافق الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش العالمي.

ملعب مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني

تقام مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني على أرض ملعب "تيريزا ريفيرو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.

القنوات الناقلة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني

سيتم بث مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني عبر قناة بي. إن. سبورتس 1 اتش دي بريميوم beIN Sports 1 HD Premium.