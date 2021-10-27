«المحامين»: «فرعية الإسكندرية» تعقد محاضرة إقامة الدعوى عن بعد

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أعلنت نقابة المحامين، عن تنظيم نقابة الإسكندرية الفرعية، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب الفرعية، محاضرة قانونية عن كيفية إقامة الدعوى عن بعد، وذلك بالتعاون مع محكمة شرق الإسكندرية، وتحت إشراف أعضاء المجلس الفرعي، وبرعاية نقيب الفرعية.

وأوضحت النقابة في الإعلان الذي نشرته صفحة النقابة الرسمية «فيس بوك»، أن المحاضرة تنعقد على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 1 نوفمبر، و2 نوفمبر، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بمقر معهد المحاماة، بمحطة الرمل، بجوار فندق سيسل، ويحاضر فيها نخبة من كبار المتخصصين بوزارة العدل.