«الشعب الجمهوري»: التصنيف الائتماني لمصر يؤكد قوة ونجاح الإقتصاد

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أشاد المستشار أحمد حبيب، أمين عام حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، بتقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملات المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى«B» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook» للمرة الرابعة على التوالي منذ بدء جائحة كورونا، موضحا أنه يؤكد على قوة وصمود وصلابة وثبات واستقرار الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات ما يعطي ثقة للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في مصر .

أوضح حبيب، أن هذه ليست الشهادة الأولى التي تؤكد على نجاح الاقتصاد المصري وتحقيقه معدلات نمو 3.3 % العام الماضي رغم الجائحة، على الرغم من تأثر دول كبرى بالجائحة والتضخم العالمي وعدم تحقيق أي معدلات نمو تذكر، موضحا أن هناك أكثر من 16 مؤسسة دولية خلال الشهور الماضية أشادت بقوة الاقتصاد المصري منها البنك الدولي ومؤسسة فيتش وصندوق النقد الدولي وتقرير موديز ومجموعة اكسفورد للأعمال وغيرها من التقارير العالمية الثقة التي تصدر تقاريرها بعد دراسة وافية وشاملة دون أن تجامل أي دولة .

ولفت حبيب، إلى أن الاقتصاد المصري بفضل الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية التي قامت بها الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الماضية كانت السبب الأهم في صمود واستقرار الاقتصاد المصري، هذا بالاضافة إلى نجاح السياسات التي اتبعتها الحكومة في مواجهة الجائحة، إضافة إلى زيادة رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي والتوسع في الأنشطة الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها لتعميق المنتج المحلي ما ساهم في زيادة الصادرات المصرية .

وأشار حبيب، إلى أن الاقتصاد المصري سيحقق معدلات نمو أعلى وفق ما توقعه التقرير يصل إلى 5.5 % خلال العام المالي 2023 – 2024، وذلك بعد عودة السياحة الروسية والبريطانية والايطالية، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الخاصة والحكومية في كافة القطاعات ما يساهم في توفير فرص العمل وخفض معدلات التضخم والبطالة .