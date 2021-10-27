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من الأردن.. امرأة تقود سيارتها إلى كارثة بسوق مزدحم

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فيديو من الأردن.. امرأة تقود سيارتها إلى كارثة بسوق مزدحم من الأردن.. امرأة تقود سيارتها إلى كارثة بسوق مزدحم
بعدما فقدت السيطرة على المركبة

فيديو من الأردن.. امرأة تقود سيارتها إلى كارثة بسوق مزدحم

تحولت قيادة سيدة أردنية لسيارتها إلى كارثة مروعة، وسط جموع من رواد أحد الأسواق، وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع وثّق حادث دهس في سوق المفرق، على بعد 80 كم شمال العاصمة الأردنية عمان.

ونقل موقع " اليوم" عن وسائل إعلام أردنية، أن سيدة فقدت سيطرتها على سيارتها داخل السوق في المفرق، مما أدى إلى دهس مواطن وإتلاف بضائع وبسطات في السوق.

وحسب مصدر أمني فإن إصابة المواطن متوسطة وتم نقله لمستشفى الملك طلال.

وأثار اقتحام السائقة للسوق الهلع والفزع بين المواطنين في الشارع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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