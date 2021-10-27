«الهندسة المدنية» تعقد محاضرة «هندسة الكباري وتصميم المنشآت المعدنية» بنقابة المهندسين

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أعلنت نقابة المهندسين، عن بدء شعبة الهندسة المدنية، برئاسة المهندس أحمد رمزي، محاضراتها في «هندسة الكباري وتصميم المنشآت المعدنية»، وذلك ضمن سلسلة محاضراتها الأسبوعية المجانية في مختلف مجالات الهندسة المدنية.

وأوضحت النقابة أنه تم عقد المحاضرة الأولى استعرضت «النظم المتطورة للكباري وتطبيقاتها المعاصرة في مصر»، وحاضر فيها الدكتور فتحي سعد، أستاذ المنشآت الخرسانية بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وتناولت المحاضرة الثانية «محددات اختيار النظم الإنشائية لتنفيذ الكباري في مصر»، وحاضر فيها المهندس محمد شهيب، رئيس مجلس إدارة مكتب الرائد للاستشارات الهندسية، وأدار المحاضرات المهندسة منال سري، عضو مجلس الشعبة المدنية.

وأشار «رمزي»، إلى أن اليوم يبدأ عقد المحاضرات في مجال تخصص هندسة الكبارى وتصميم المنشآت المعدنية، مثمنًا من قيمة الدكتور فتحي سعد، لما يتمتع به من خبرات عاليه في هذا المجال .

واستعرض الدكتور فتحي سعد، أمثلة للأنظمة المتطورة المستخدمة في الكباري، مشيرًا إلى أن مصر في الوقت الحالى تشهد نهضة بنائية غير مسبوقة في مشروعات الطرق والكبارى، سواء داخل القاهرة أو خارجها بكافة المحافظات، وهذه النهضة تتطلب تطويرًا في أساليب البناء لمواكبة المتطلبات المعاصرة من حيث سرعة إنجاز المشروعات بأعلى جودة، وطبقًا للمواصفات العالمية، مشددًا على أنه كانت هناك حاجة ملحة لإحداث تطوير لحل الاختناقات المرورية وتباطؤ الحركة المرورية سواء داخل المدن أو حولها، وأنه نظرًا للتوسع الذي تشهده مصر في إنشاء المدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية ما تطلب إنشاء محاور لربطها، وهو ما تم بالفعل باستخدام الأنظمة الإنشائية المتطورة .

وأوضح المحاضر خلال محاضرته، الأنظمة الإنشائية المختلفة، التي تم تنفيذها في العديد من المحاور، منها كوبري تحيا مصر، بمحور روض الفرج، والذى يعد من المشروعات المميزة التي تربط شرق وغرب القاهرة، فوق جزيرة الوراق، محققًا انسيابية كبيرة، وتم تسجيل الكوبري في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، كأعرض كوبري ملجم بالعالم، حيث يصل عرضه إلى حوالى 68 مترًا «اتجاهان»، 6 حارات مرورية وبطول 540 مترًا، وأن هذا المحور يعتبر عملًا عالميًّا فريدًا من نوعه، مؤكدًا على أن هذا المحور كان شاهدًا على أن الشركات المصرية والمهندسين المصريين، خاصة الشباب، يستطيعون تصميم وتنفيذ مثل هذه الأعمال بكفاءة .

وتطرق «سعد» لاستعراض مشروعات مختلفة، مثل كوبري محور الحضارات، ومحور العروبة الذي تم فيه استبدال نفق العروبة بكوبري عمودي عليه، مما أحدث انسيابية في شارع «صلاح سالم»، ومشروعات التطوير في بعض المحافظات، منها كوبري أبوسلطان عند مدخل مدينة الإسماعيلية، وكباري الدورانات داخل مدينة الإسماعيلية، ومحاور تطوير مدينة سوهاج وكوبري الثقافة في قلب مدينة سوهاج.

وتناول «سعد»، محور بديل خزان أسوان بطول 5 كم، الذي يعتبر من شرايين التنمية في صعيد مصر، ويساهم في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للمحافظة على الخزان، مشيرًا إلى أن مثل هذه المحاور تستهدف الدولة من خلالها ربط الشرق بالغرب لخدمة أهالى الصعيد، حيث من المستهدف ربط شرق النيل بغربه كل 25كم.

فيما أوضح المهندس محمد شهيب، خلال محاضرته المحددات التي يجب أخذها في الاعتبار للوصول لتصميم ناجح للكباري، موضحًا أنها تتمثل في المحددات الجغرافية للكوبري، أو موقع الكوبري، بالإضافة إلى إمكانات الشركة القائمة بالتنفيذ، والوقت المحدد للتنفيذ والتكلفة، بالإضافة إلى طبيعة الموقع، مثل هل الكوبرى يعبر مجرى مائيًّا، أو هناك طبيعة خاصة للتربة.